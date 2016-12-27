Педагогу, журналисту, писателю и фольклористу Марии Волдиной исполнилось 80 лет. В честь её юбилея в столице Югры будет проведён вечер-сказ «Всё отдать земле и детям…».

Мария Кузьминична — автор большого количества литературных произведений, написанных по мотивам хантыйского фольклора. Она же — создатель семейного фольклорно-этнографического ансамбля «Ешак най», который тоже отмечает юбилей — 30-летие творческой деятельности. За годы своего существования этот коллектив стал творческой лабораторией, занимающейся сохранением и популяризацией традиционной культуры народа ханты. Творчество ансамбля известно далеко за пределами Югры. Артисты неоднократно участвовали во всероссийских фольклорных фестивалях, выступали в Венгрии, Норвегии, Финляндии.

Волдина стремилась к сохранению традиций своего народа, передаче их подрастающему поколению. Она всегда считала, что преумножение культуры народа начинается с укрепления связей между поколениями внутри рода. Потому писательница и создала свой семейный фольклорно-этнографический народный ансамбль «Ешак най». Основными исполнителями коллектива сегодня являются внуки Марии Кузьминичны, каждый из которых имеет собственный репертуар.

Вклад Волдиной в сохранение традиционной культуры народа ханты оценён по достоинству: Мария Кузьминична стала лауреатом российских и международных премий, почётным гражданином Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, обладательницей наград Российской Федерации. Однако сама юбилярша считает своей главной наградой почёт и уважение со стороны всех, с кем сводила её судьба.

По сообщению окружного творческого объединения «Культура», вечер-сказ Марии Волдиной пройдёт 28 января в Центре искусств для одаренных детей Севера.