В Молодёжном театре «Ангажемент» существует традиция. Каждый год актёры отмечают именинную память барда, поэта и подлинно народного артиста Владимира Высоцкого. 24 и 25 января они вновь приглашают зрителей разделить с ними любовь к творчеству Владимира Семёновича.

В эти дни в 19-00 «ангажементовцы» покажут тюменцам спектакль-квартирник «Он не вернулся из боя…». Актёры будут читать стихи Высоцкого, петь его песни. Но очень по-своему. Потому что времена теперь другие, и копировать Высоцкого невозможно, да и не нужно. Важно то, что песни и стихи Владимира Семёновича живы и по-прежнему трогают душу.

Обстановку на квартирнике обещают непринужденную и демократичную. В театре откроют фотовыставку с редкими фотографиями поэта, воспоминаниями и мемуарными зарисовками. Будет и чай с баранками!