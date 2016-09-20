В наступившем году правительство Ямала намерено увеличить поддержку агропромышленного комплекса.

Финансирование отрасли в 2017-м превысит 2,6 миллиарда рублей. Причём из федерального бюджета поступит менее 34 миллионов. Вся нагрузка ляжет на регион. Государственная поддержка будет осуществляться по 16 направлениям.

Приоритетными для арктического края остаются оленеводство и рыбодобыча. Для постепенного сокращения поголовья в домашних хозяйствах принято решение о двукратном снижении ставок субсидий на содержание северных оленей. Высвободившиеся 76 миллионов рублей пойдут на субсидирование дополнительных объёмов по убою животных. В целом заготовку оленины за год планируют нарастить в полтора раза — до более трёх тысяч тонн. Изменится и порядок субсидирования. С оленеводами будут рассчитываться сразу же после сдачи продукции. До сих пор они ожидали причитающиеся им деньги по многу месяцев. Расчёт происходил лишь после того, как мясо переработают и продадут.

2,6 млрд рублей составит финанси-рование АПК на Ямале в этом году.

Для развития прибрежного и морского рыболовства в округе формируется парк рефрижераторных судов класса «река-море». Это уже приносит свои плоды. В минувшем году ямальские рыбаки установили рекорд, нарастив добычу на 1280 тонн — до 9,9 тысячи тонн. Достичь этих показателей удалось в условиях полного запрета на вылов муксуна и нельмы, а также жёсткого квотирования добычи прочих сиговых. Две трети вылова составили частиковые и тресковые породы рыб.

Для пополнения рыбных запасов Обского бассейна на средства округа и компании «НОВАТЭК» в посёлке Харп создаётся первый рыборазводный комплекс, который ежегодно будет выпускать в реки и озёра Ямала 20 миллионов мальков чира, 16 миллионов — пеляди и 5 миллионов — муксуна. В перспективе на Ямале планируют построить ещё четыре аналогичных завода.

Одновременно в северной автономии активно развивается товарное разведение рыбы. Его поддержка осуществляется уже третий год. Предпринимателям компенсируют затраты на покупку рыбопосадочного материала и кормов. Один из пилотных проектов — осетровая ферма в Салехарде, которая уже поставляет живую царь-рыбу на прилавки магазинов.

Марат Абдрахманов

председатель комитета Законодательного Собрания Ямала по развитию агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных народов Севера:

— Общими усилиями Ямал способен восстановить свои рыбные запасы и кратно нарастить вылов. А соответственно не только накормить себя и всех своих соседей вкуснейшей северной рыбой, но и поставлять её на экспорт.

Помимо приоритетных направлений на краю земли поддерживают звероводство, закуп дикоросов и производство хлеба, содержание факторий и обеспечение дровами жителей тундры, растениеводство, молочное и мясное скотоводство. В Салехарде вскоре должно появиться модульное овощехранилище, где будут по осени складировать урожай местного картофеля.

При бюджетной поддержке в Красноселькупском районе развивается ещё одно новое направление — табунное коневодство. Первые два табуна якут­ских лошадей в агрофирму «Толькинская» доставили пару лет назад, и здесь уже появилось потомство. Породистые животные полностью адаптировались к местным условиям, легко выдерживают даже 60-градусные морозы, добывая себе пищу из-под снега.

Дмитрий Кобылкин, губернатор округа, рассматривает агропромышленный комплекс Ямала не только как традиционный промысел коренных малочисленных народов Севера, но и как весьма перспективную отрасль экономики. Ямал способен полностью обеспечить своих жителей основными видами продовольствия, а излишки поставить на экспорт. Как это происходит с олениной, которую уже не первый год с удовольствием закупают в Европе.