Клавдия Михайловна РУДАКОВА родилась 20 января 1926 года в селе Горюново Новозаимского (ныне Заводоуковского) района.

Клавдия Михайловна РУДАКОВА родилась 20 января 1926 года в селе Горюново Новозаимского (ныне Заводоуковского) района. В 1942 году окончила трёхмесячные курсы трактористов.

В конце августа 1943-го по призыву ушла добровольцем на фронт, была зачислена телефонисткой в 1571-й зенитно-артиллерийский полк при штабе 3-го Прибалтийского фронта. В этом же полку служила её старшая сестра Ольга. Дорогами войны прошла города Псков, Минск, Брест… Весть о победе застала в Таллине. Войну закончила в звании ефрейтора, демобилизовавшись одновременно с сестрой в июле 1945-го. Вернувшись домой, работала телефонисткой в центральной усадьбе Заводоуковского ОПХ, затем много лет сторожем в системе военизированной охраны. Награждена орденом Отечественной войны II степени и многими медалями. Живёт в Заводоуковске.