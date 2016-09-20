Надзорной службе исполнилось 295 лет. Сотрудников прокуратуры Тюменской области с профессиональным праздником поздравил первый вице-спикер регионального парламента, руководитель депутатской фракции «Единая Россия» Андрей Артюхов.

Он отметил, что в числе приоритетных задач, которые решают сотрудники ведомства, — защита прав и социальных гарантий граждан, а также экономических интересов государства, обеспечение безопасности, законности и правопорядка на всех направлениях построения в России демократического, правового государства. Решение этих задач обеспечивается высоким профессионализмом работников прокуратуры Тюменской области.

«Вы с честью выполняете свой долг перед людьми и государством, руководствуясь верховенством закона. Ваша служба является залогом социальной стабильности, нормальной эффективной работы и спокойной жизни наших земляков. Сегодня Тюменская область — это не только динамично развивающийся экономический регион, но и регион с устойчивым правовым полем. Эти позиции мы должны постоянно укреплять», — подчеркнул он.

Первый заместитель главы областного парламента остановился на взаимодействии органов власти региона с надзорным ведомством. «У нас сложился конструктивный диалог. Совместно мы занимаемся подготовкой нормативно-правовых актов, касающихся вопросов борьбы с преступностью и правонарушениями, представители прокуратуры участвуют в заседаниях органов представительной власти, местного самоуправления», — отметил Андрей Артюхов.

Он поблагодарил сотрудников прокуратуры за напряженную работу, проявленный профессионализм и неравнодушное отношение к людям и их проблемам.

Управление по обеспечению информационной политики

Тюменской областной Думы