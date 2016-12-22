В деревню Тоболтура шла пешком с федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск, на которой кипела бурная жизнь и машины мчались сплошным потоком.

Но заснеженную деревеньку, притулившуюся полями к этой шумной трассе, цивилизация, похоже, не касалась. Тоболтура, что в Тобольском районе, жила по своим патриархальным законам, ещё прадедами заведённым.

Больше всего поразила тишина. Уже давно рассвело, да и на часах было девять, а на улицах ни души. Невольно подумалось: может, ещё спят? Но, приглядевшись внимательнее, поняла, что это не так. Над крышами домов вьётся дымок из печных труб, все подъезды к жилью освобождены от снега. Поразила в хорошем смысле и добротно очищенная деревенская дорога, кажется, четырёхполоска, уж очень широкая.

По пути встретился забавный рыжий пёсик, который всем видом показывал, что знает, куда мне надо. Как будто меня встречал! Позже выяснилось, что зовут его Филимон и живёт он в доме, куда я, собственно говоря, и приехала. Значит, не зря под ногами крутился. Чуял гостью.

И вот я у цели. Калитка распахнута настежь, дверь в дом тоже не заперта. И правильно, от кого на замки в деревне закрываться — все свои, все друг друга знают.

Хозяин, Асхат Таштимирович Абдуллин, встретил на пороге. Признался, что почти не спал — накануне дочь замуж выдал, свадьбу играл, а потому с ног валится. Но спиртное не пил (давно уже от этого неблагодарного дела отказался), голову имел ясную и охотно согласился рассказать о своём хозяйстве и даже экскурсию в коровник провести.

История Асхата весьма поучительна. В поисках счастья он отправился в город. Но в 2001 году вернулся на малую родину, а с ним и верная спутница жизни — жена Насифа. «Что мы, мужчины, без женщин? — пустое место», — улыбается хозяин.

Начинал Асхат с личного подсобного хозяйства, с одной коровы. А потом влез в кредит и завёл стадо. Сейчас у него 15 коров, а всё стадо — голов 40. Сын Синан был его первым помощником. Но затем они поменялись ролями. Сын открыл ИП, и отец передал ему своё дело. Теперь отец у сына в помощниках. Они и живут вместе. Дом большой, новый. Вот только газ до Дегтярёвского сельского поселения пока не дошёл. Приходится отапливаться твёрдым топливом. Но тоболтуринцы не теряют надежду, что когда-нибудь и к ним придёт голубое топливо.

Не без гордости говорит Асхат о планах сына, который намерен увеличить поголовье коров, чтобы прибыль была стабильной и можно было бы официально хотя бы одного работника трудоустроить.

На жизнь Асхат Абдуллин не жалуется. На мясо и молоко есть спрос. Есть и постоянные покупатели — и в своём сельском поселении, и в городе. Молоко по большей части сдаёт в кооператив «Молочный», который помогает с кормами. На зиму надо 100 тонн сена. Выгодный бартер. Какую-то часть молока Асхат сам реализует — как ни крути, а живые деньги тоже нужны. Прибыль приносит и навоз — дачники покупают.

В 2001 году, вспоминает Асхат Таштимирович, было очень большое стадо в деревне — около 180 голов. В прошлом году на выпас ходило всего 18. «Не хотят деревенские крупной живностью заморачиваться», — рассуждает собеседник. Оно и понятно, уж очень это хлопотное дело, да и живность без присмотра не оставишь. Были моменты, когда и у него руки опускались. Но он брал себя в руки. «Мои телята, словно годовалые дети, которые научились ходить, но не знают куда идти. За ними уход нужен, причём постоянный. Они не велосипед или машина, которые поставил и ушёл», — делится Асхат своими мыслями.

В том, что он привязан к своей живности, сомнений не было. Во время экскурсии в ангар коровы хозяину были рады, как и сопровождающему его Филимону, которого одна из бурёнок облизала шершавым языком. «Они у меня добрые, — прокомментировал её поведение Асхат, — по мне, так наши сибирские коровы, выносливые, неприхотливые, лучше всяких породистых».