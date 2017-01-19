На Ямале состоялся торжественный запуск в эксплуатацию сразу двух магистральных трубопроводов. По одному из них будут транспортировать газ Бованенковского месторождения, по второму — нефть Заполярья.

Владимир Путин, глава государства, прежде чем дать команду на запуск трубопроводов, обратился по телемосту со словами благодарности к создателям масштабных проектов: «Не только специалисты, но и люди, которые даже далеки от энергетики, прекрасно понимают, что это не просто труба. Это сложные промышленные объекты. Их запуск существенно расширит возможности нефтегазовой отрасли, принесёт ощутимую пользу всей российской экономике и, что очень важно, будет способствовать дальнейшему развитию регионов Российской Федерации».

Первым доклад перед президентом держал Алексей Миллер, председатель правления «Газпрома». Вместе с ямальским губернатором Дмитрием Кобылкиным он находился непосредственно на Бованенковском месторождении. Пока здесь обустроены два промысла проект­ной мощностью 90 миллиардов кубометров природного газа в год. В 2016-м, например, добыли 67,4 миллиарда кубов, что почти на 10 процентов выше показателей 2015-го. Вторая магистраль позволит при необходимости не только полностью задействовать уже имеющиеся мощности, но и по завершении строительства третьего добычного промысла ежегодно перекачивать в Европу до 115 миллиардов кубов ямальского газа.

Николай Токарев, президент «Транснефти», докладывал главе государства из центрального диспетчерского пункта компании. Нефтепровод «Заполярье — Пурпе — Самотлор» имеет поистине уникальное значение для развития нашей страны. Он открывает недропользователям доступ к освоению доселе заповедных территорий Ямала. Уже в 2017-м нефтяные компании намерены отправить по новой магистрали 7,5 миллиона тонн, а с 2020 года стабильно добывать по 20 с лишним миллионов тонн.

После начала подачи ямальских газа и нефти в магистрали Дмитрий Кобылкин поблагодарил Владимира Путина за поддержку стратегических проектов на Ямале. И поздравил виновников торжества с очередными производственными победами. По признанию губернатора, «Газпром» и «Транснефть» ещё раз доказали, что наше государство — великая энергетическая держава и нам по силам любые задачи.