На семейном совете вы приняли решение завести животное — собаку, кошку, попугая, рыбку. Событие трогательное и, безусловно, важное как для вас, так и для питомца. И неважно, кто это будет, хоть кровожадный аллигатор реки Нил. В вашем лице он приобретает новую семью, а вы — друга на многие года, за которого несете теперь моральную, материальную и всякую иную ответственность.

От редакции:

Николай Владимирович Сучков — ветеринарный врач тюменской клиники «Собачье сердце». Читателям «ТИ» он уже знаком по недавно опубликованному интервью с ним. Сучков, на наш взгляд, принадлежит к ветеринарным врачам из породы «последних могикан». Лечебная его практическая деятельность выпала на нынешние времена, когда всё платно, «дешевле только помереть». Но в институте студента Сучкова учили настоящие корифеи ветеринарии, преподаватели старой советской школы. Которые, помимо всего прочего, учили еще любить и жалеть. И животное — и его владельца.

Начиная с этого номера, любой из читателей «ТИ», любителей животных, сможет задать доктору Сучкову любой интересующий его вопрос. На страницах «ТИ» он компетентно (и доброжелательно!) будет говорить о проблемах, трудностях и радостях, сопровождающих жизнь человека, решившего завести себе четвероногого друга.

А начнёт доктор — с самого начала. С той минуты, когда у вас только возникла эта идея — завести питомца…

Часто на работе слышу: вот подарили! вот подобрали! с рук купили! ребенку завели! грустно-скучно-одиноко! Под этими словами кроются огромные подводные камни. Сиюминутный горячий порыв взять животинку в дом может буквально перевернуть вашу жизнь! Впрочем, и вашего питомца тоже. По работе мне часто доводилось слышать признания, раскаяния и сожаления хозяев, которые заводили питомца, не подумав. «Мы и не подозревали, какое бремя на себя взваливаем! Лучше бы мы этого не делали! Хоть в квартиру не заходи». А как вы хотели?!

Домашнее животное — не «мимимишка». Оно не предназначено для фотографирования и выкладывания в соцсети. На первых порах оно показывает характер, гадит, рвёт и портит вещи… Что не так?!

Проанализировав ответы владельцев, опишу, какие трудности и неприятности могут вас ждать в статусе хозяина домашнего животного. И как поступить, чтобы ваш новый друг стал для вас самым любимым и никогда не почувствовал душевную (душа у них есть. Не сомневайтесь) боль, которую может нанести предательство. Да-да, будем называть вещи своими именами. Не ошибка, не «там ему будет лучше» — предательство. Итак, вопросы…

Обладаете ли вы достаточным свободным временем? Ведь питомцу необходимо общение с хозяином, социализация в обществе, прогулки, дрессировки, чистка и мытье посуды, туалета, клетки — если это пернатый друг, замена воды и чистка аквариума, если вы владелец рыбок.

Каково ваше жизненное пространство? Опять же вернусь к практическому случаю. Однокомнатная квартира, семья из четырех человек — и огромный, словно медведь гризли, ротвейлер. Бедная собака так и не смогла понять: кто она в этом мире? Друг, охранник, член семьи? Каков ее зверско-социальный статус? Каков рейтинг в семье? В маленькой квартире она, где бы ни находилась, везде мешала. Это сопровождалось постоянными гонениями в её адрес. А оставленный на журнальном столике бутерброд, который «магически» исчезал, стал последней каплей. Наказали. Все это привело к тяжелым расстройствам психики, собака стала неуправляемой, агрессивной. Ко мне она поступила на усыпление. Собаку ломали в возрасте 6 лет.

Следующий вопрос. В вашей семье ребенок? И он, конечно, просит «щеночка»? Животное — подарок для ребенка? Но питомец не игрушка, а личность с характером и душой! Ответственность ложится на вас, ПАПА и МАМА. Кто будет вставать в пять утра и идти на улицу в минус 30, когда Шарику приспичило? Убирать туалет за кошкой, когда в лотке лежит свежий «подарок»? Прибираться в клетке за хомячком? Ребенок? Максимум месяц-два (если ребёнок у вас не сверхответственный). Потом «игрушечный» эффект ослабнет — и что тогда? приют, улица? В последнее время ко мне всё чаще обращаются с такой проблемой: ой, у нас у ребенка аллергия на животное! Причем аллергия даже не подтверждённая — в 99% случаях. И снова — улица, другая семья, приют.

Теперь поговорим о вашей свободе. Она будет жёстко ограничена! Поездка в долгожданный отпуск, которого так ждали. Куда питомца? Передержка-знакомые — клетка-стресс-падение иммунитета-врач. Вот частый итог!

Вы хотите жить мирно с соседями? Но многие люди не любят животных и открыто выражают свое мнение по этому поводу. Любому владельцу приходится периодически попадать в различные неприятные ситуации из-за проблем, создаваемых питомцами. «Ваша собака лает! Она мне мешает!» — и «заяву» участковому. «Ой, у вас попугай так кричит по утрам!» — и «заяву» участковому. «Ой, у вас три кошки, у меня от вас вонь…» И опять «заяву».

Есть такой мощный фактор, как жалость. Вы зашли в подъезд, где обнаружили кем-то брошенный маленький беспомощный комочек шерсти, схватили и домой… А дома муж, домочадцы, ваш собственный, законно «прописанный» кот или собака…

И начинается феерическая борьба: «оставим — не оставим». А у кота стресс. И он решил, что лучший акт возмездия — это помочиться на хозяйскую кровать. Собака решила поиграть с новым жильцом, разбив при этом все что можно. Скандал, стресс у всей семьи, ребенок плачет, развод и девичья фамилия, кошмар. И виноваты во всем вы! Нет, я не говорю, что нужно пройти мимо брошенного животного с каменным и безучастным лицом. Ни в коем случае! Взяли и отвели к ветеринару, а после осмотра — искать варианты передержки, оповестить группы помощи животным, волонтерские организации. Это гуманно и цивилизованно. Но если все-таки решили оставить себе, то обязательно оповестите семью и максимально будьте готовы к переменам.

Материальная ответственность? Для того чтобы новый питомец был счастлив, к этому надо готовиться заблаго-временно. Вам как хозяину придется нести расходы, начиная от мисок, туалетов и прочего «животного» быта, затем походы к ветеринарному врачу, все это стоит денег. А если питомец оказался с «изюминкой» и врач назначил дорогой корм, это не из-за того, что он крохобор. Поверьте, мы с этого прибыли не имеем, только для пользы животного. На это получаю частый ответ: не-ее, дорого! Дело ваше, конечно, но невозможность обеспечить питание животного я расцениваю как желание заморить его голодом. Поступок, для которого нет оправдания.

Породные особенности. Это необходимо учитывать, когда вы решаетесь завести друга. Особенностей много: темперамент животного, повадки, привычки, болезни породы. Пришли как-то ко мне владельцы очень популярной породы собаки — хаски: доктор, всю квартиру разнесла, все поела, что делать? Ответ прост: заниматься с собакой, у этой породы энергии очень и очень много, а выхода нет, вот и шоу дома у вас.

Ну и в окончание добавлю: не заводите домашних животных, если у самих жизнь собачья (Константин Кушнер).

Уважаемые читатели! Вопросы Н.В.Сучкову можно задать по электронной почте gazeta@t-i.ru, bnd@t-i.ru.