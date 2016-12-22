Продолжительные снегопады сменились ясной погодой, и солнце весело заиграло в зеркалах машин, окнах домов и… сосульках на крышах.

В Тюмени этими тающими гирляндами любуются недолго. Их выявляют и сбивают еже-дневно: за жилые дома отвечают управляющие компании и ТСЖ, за здания предприятий и организаций — собственники.

В Калининском административном округе держать руку на пульсе помогает специально созданная группа «оперативного реагирования» в мобильном приложении Viber, в которую входят квартальные, сотрудники управляющих компаний и ТСЖ, рассказал начальник отдела содержания имущественного комплекса Службы заказчика по благоустройству Калининского АО города Тюмени Михаил Пыжов. Да и сами горожане, по его словам, не проходят равнодушно мимо: за неполный месяц наступившего года в управу поступило около десяти устных жалоб на сосульки.

Тем не менее, заверил Михаил Александрович, «за эту зиму не было ни одного случая падения сосулек на автомобили или горожан».

Всем предприятиям управа разослала письма о необходимости своевременно чистить крыши от снега и наледи. В ответ на бездействие составляется протокол об административном нарушении.

В борьбе с ледяными сталактитами нередко прибегают к услугам подрядных организаций — непростое это дело. Здесь могут потребоваться и специальное оборудование, и даже альпинистские навыки.

— Это рискованная работа, без соответствующих удостоверений, допусков и оборудования мы на нее не отправляем, — рассказал директор ООО «РемСтрой» Максим Грошев. Его организация устраняет наледи на территории управляющей компании «Запад».

Мониторингом занимается отдельный специалист. При обнаружении свежих сосулек территория огораживается сигнальной лентой. Следом выезжают бригада с автовышкой или строительные альпинисты.

— С автовышкой сложно, когда близко к дому деревья, большие сугробы либо машины. В этом случае работают альпинисты, — пояснил директор ООО «РемСтрой».

Припаркованный транспорт у дома усложняет работу и альпинистам: сбитая сосулька может повредить авто. Чтобы не рисковать чужим имуществом, сотрудники компании, бывает, звонят в ГАИ, просят связаться с хозяином.

А вообще проблемы у борцов с сосульками возникают уже на стадии натягивания сигнальной ленты: ее хватает буквально на десять минут. Прохожие не всегда обращают внимание на предупреждающее об опасности ограждение.

Максим Грошев вспомнил случай: «На крыше образовалась опасная большая сосулька, поэтому я стоял и ждал, пока приедет бригада. Натянул сигнальную ленту. Вдруг идет мамаша с ребенком. Я ей кричу: тут опасно, пройдите по другой стороне. Она игнорирует, тут же приподнимает сигнальную ленту и проходит».