В исправительных учреждениях региона тоже отметили праздник Крещения Господня. Осужденные находят возможность приобщиться к народным традициям. Даже если в колонии нет купели, три ведра воды и площадка для обливания всегда найдутся!

Тем, кто отбывает наказание в исправительной колонии №2, повезло. На территории есть православный храм во имя святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, в котором можно побывать в любое время. 19 января в этой церкви, как и во всех храмах страны, был совершен чин Великого водоосвящения. На небольшое богослужение пришло три десятка осужденных. Почти все — молодые мужчины, у которых жизнь еще впереди. Во время молебна крестились, пели и читали слова молитв вместе со священником Александром Поповым. С радостью подставляли короткостриженые головы под брызги святой воды…

Более двух сотен человек получили добро от начальства на то, чтобы в день праздника облиться ледяной водой. За храмом оборудовали специальную площадку и установили большой деревянный крест. Сюда осужденные подходили по одному в течение дня, начиная с шести часов утра. Не торопясь, с чувством и с толком, очередной смельчак в наколках брал ведро и выливал себе на голову. Потом не спеша крестился – и выливал второе. Потом третье. И всё это под дружные слова «братьев»: «Во имя Отца! И Сына! И Святого Духа!»

На улице мороз минус пятнадцать, да еще и с ветерком. Холодно даже смотреть на «народные забавы». Но вот осужденный Сергей, едва обсохнув, еще и умудрился поговорить с журналистами «ТИ». Поведал, что привычку погружаться в крещенскую купель приобрел до того, как попал в колонию. Всегда считал себя православным. Однажды бес попутал — позарился на чужое, похитил деньги. Оказался в колонии строгого режима. Надолго. И теперь вера и Бог для него — «это всё, это основа всей жизни!» Сергей посещает богослужения и каждый год на Богоявление старается приобщиться к этому великому празднику.

Более 200 осужденных исправительной колонии №2 решили облиться ледяной водой в день Крещения Господня.

У Павла Викторовича настроение было замечательное, несмотря на то, что обливаться водой не стал: «Может, возраст уже не тот?» Несколько раз поздравил нас с праздником. А потом попросил достать для него текст «Поэмы о совести», которую услышал однажды в клубе на концерте сестер милосердия. Хочет вспомнить поэтическое произведение до конца и отправить домой, взрослым дочерям. Пока же театрально продекламировал пару четверостиший.

— А знаете, я верю в то, что мои подопечные раскаялись в содеянном и хотят исправиться, — заметил начальник ИК №2 Гейс Гулиев. — Но насколько это у них получится — одному Богу известно! Я всегда говорю: совершить ошибку может каждый. Главное — покаяться и выбрать правильный путь. Поэтому не препятствуем осужденным совершенствовать свою духовную жизнь.