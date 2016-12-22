В праздник Крещение Господне 18 и 19 января на двух купелях областного центра было организовано дежурство бригад скорой помощи.

Первая бригада работала на реке Туре в 1-м Заречном микрорайоне, вторая — в поселке Боровский на озере Андреевском. На остальных купелях в Тюменском районе дежурство проходило в режиме «03» — если участникам праздника понадобилась бы экстренная помощь, бригады незамедлительно отправились бы на вызов.

Как нам рассказали в пресс-службе станции скорой медицинской помощи, у купели в 1-м Заречном микрорайоне к дежурной бригаде скорой помощи обратилось 10 человек. Все ситуации были не экстренными, жизни людей ничего не угрожало.

От резкого перепада температур у четырех человек подскочило давление. После лечения пациенты отмечали улучшение самочувствия и отказывались от госпитализации. Поверхностные травмы получили 16-летний парень, порезав ладонь о лед, и 50-летняя женщина. По решению врача скорой помощи пациентка с предварительным диагнозом ушиб, растяжение левого запястья была доставлена в областную клиническую больницу № 2 для дальнейшего обследования.

Еще одна женщина, несмотря на имеющуюся аллергическую реакцию на холод, окунулась в крещенскую купель и сразу почувствовала себя плохо. Приступ был купирован быстро — в укладке врачей скорой помощи есть препараты на любые экстренные и неотложные ситуации.