Вы приняли таблетку — принесла ли она реальную пользу вашему организму? Как вычислить, в какое время ложиться спать и просыпаться, чтобы чувствовать себя полным сил? Как узнать, когда и сколько надо «потеть» в спортзале, чтобы достичь хороших результатов? Ответить на эти вопросы в скором времени поможет устройство тюменских изобретателей. Мобильный комплекс «МедикаГо» регистрирует различные параметры организма в динамике, а затем на их основе прогнозирует состояние здоровья человека. Последнему нужно лишь надеть на предплечье манжету с закреплённой на ней коробочкой и нажать на кнопку «Старт». Все остальное умный помощник сделает сам.

— Пока наше устройство не слишком удобное, — рассказывает идеолог и генеральный директор ООО «МедикаГо» Михаил Пустовит. — Со временем мы сделаем его меньше и легче, чтобы можно было носить постоянно, в том числе плавать в бассейне. А аккумулятора будет хватать не на три, а семь дней непрерывной работы.

Себя Михаил называет фанатом гаджетов. По работе и в жизни через его руки прошло множество приборов для мониторинга отдельных показателей организма.

— В какой-то момент я понял, что на рынке нет прибора, обладающего широким функционалом, совмещающего в себе набор необходимых функций, — признается Пустовит. — Чтобы померить давление, нужен тонометр, пульс — фитнес-трекер, пройденное расстояние — шагомер.

В итоге родилась идея создания универсального гаджета для тех, кто хочет добиться результатов в спорте или просто следит за здоровьем. Появились единомышленники, вместе с которыми в апреле прошлого года компания стала резидентом Тюменского технопарка. Команда инженеров, ученых, медиков и программистов создала прототип аппарата. Вскоре стало ясно, что комплекс может стать не просто полезным помощником для информирования человека о состоянии его здоровья, но и спасти чью-то жизнь. Так возникла мысль использовать прибор в здравоохранении.

По словам Михаила, самую большую пользу изобретение принесет людям с сердечными рисками. Манжета напомнит о необходимости принять таблетку, будет постоянно контролировать температуру, давление, пульс, частоту сердечных сокращений, снимать кардиограмму и, видя сбой, автоматически отправлять тревожный сигнал и координаты по GPRS в «скорую». Зачастую больные с инфарктом и инсультом умирают из-за того, что не в состоянии позвать на помощь или эта помощь приходит слишком поздно. С «МедикаГо» этого не случится.

Электронный контролер поможет не только в критической ситуации. С разрешения пациента за его здоровьем через компьютерное или мобильное приложение сможет следить врач. Он настроит график замеров и, видя динамику показателей, сможет оперативно реагировать на состояние больного, корректировать лечение.

Эту возможность уже проверили в 5-й, 8-й и 12-й поликлиниках областной столицы, где осенью прошлого года с помощью тюменского ноу-хау обследовали группу пациентов. Больным и медикам понравились удобство и простота использования разработки.

— Сотруднику поликлиники не нужно обзванивать стоящих на учете «сердечников», чтобы узнать об их самочувствии, — говорит Пустовит. — Достаточно посмотреть на экран.

Настоящим спасителем новый гаджет может стать и для людей с болезнью Альцгеймера, теряющих способность ориентироваться в пространстве. При необходимости он поможет понять хозяину, где тот находится и как вернуться домой, сразу же пришлет информацию о местонахождении родным. Последние смогут настроить определенный периметр, при пересечении которого устройство подаст сигнал тревоги.

Сейчас система только собирает и хранит данные о здоровье пользователя. Команда «МедикаГо» работает над созданием программного обеспечения, которое будет анализировать поступившие сведения. Причем чем дольше и больше показаний соберет аппарат, тем точнее сможет построить прогноз.

Научным сопровождением проекта занимаются ученые Тюменской государственной медицинской академии. Именно они первыми поддержали идею Михаила Пустовита, поскольку в своей работе давно нуждались в таком устройстве. По мнению доктора медицинских наук, профессора Дениса Губина, тюменская разработка имеет большую ценность для хронобиологии. Умная машина будет измерять и анализировать базовые параметры науки о суточных ритмах человека — уровень освещенности окружающей среды и фазы сна.

— С помощью датчиков мы сможем выстроить зависимость показателей работы организма от качества сна и количества света, — поясняет Денис Геннадьевич. — Эти данные станут серьезным заделом для дальнейших научных исследований.

Со временем команда «МедикаГо» планирует научить прибор анализировать эти показатели, чтобы пользователи смогли управлять ими, а значит, улучшить качество сна, скорректировать режим дня, избежать стресса или снизить его негативное влияние.

Большие перспективы у мобильного комплекса и в спорте.

— Сейчас для измерения частоты сердечных сокращений спортсмены крепят на грудь специальные ремешки, следят за пульсом и затраченными калориями с помощью фитнес-браслета, пользуются тонометрами, шагомерами, — объясняет Михаил Пустовит. — В итоге получается человек-робот, увешанный датчиками. Наша манжета заменит множество этих датчиков.

В планах тюменских Кулибиных создать виртуального тренера. Он разработает программу тренировок в зависимости от параметров тела и потребностей подопечного, с помощью встроенного гироскопа проследит за качеством и ходом упражнений.

— Все, что сейчас делает персональный тренер за 1000 рублей в час, возьмет на себя виртуальный, — обещает главный инженер «МедикаГо» Евгений Курылев. — Приходишь в спортзал, подключаешь наушники и занимаешься под руководством компьютера.

Пока проект держится на энтузиазме и личных средствах команды. Но инициативой всерьез заинтересовались в областных департаментах здравоохранения, инвестиционной политики и информатизации. Разработчики активно ищут инвесторов и надеются на грантовую поддержку. Первую партию планируют выпустить в ближайшее время. Создатели мечтают сделать продукт максимально доступным для всех, кому небезразлично здоровье.