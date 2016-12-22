Подходит к концу январь, а вместе с ним заканчивается череда веселых праздников. Новый год связан у нас с множеством традиций, одна из которых — школьные ёлки. Судя по рассказам наших читателей, в последнее годы хороводы вокруг ёлки в карнавальных костюмах водят далеко не во всех школах.

Многие родители с ностальгией вспоминают, как, одетые в Зайцев и Снежинок, кружились в актовом зале, держась за руки, пели бессмертное «В лесу родилась елочка», рассказывали стихи и получали от Деда Мороза честно заработанный пакет сладостей.

Заботливые мамы ночами расшивали мишурой марлевые юбки, а папы мастерили из папье-маше рыцарские шпаги. Учителя заблаговременно готовили сценарий утренников, разучивали с ребятишками сценарий, после чего сами перевоплощались в Снегурочек. И наконец, венчало утренник дружное «классное» чаепитие с домашней выпечкой.

Эти традиции сложились в советские времена, после 1935 года, когда высокий партийный чиновник Павел Постышев в газете «Правда» призвал «положить конец неправильному осуждению ёлки, которая является прекрасным развлечением для детей». «Комсомольцы, пионерработники должны под Новый год устроить коллективные елки для детей. В школах, детских домах, во дворцах пионеров, в детских клубах, в детских кино и театрах — везде должна быть детская ёлка!» — писал первый секретарь Киевского обкома партии.

Сегодня в школах нет четких инструкций по организации всеми любимого праздника, и его отмечают по своему усмотрению. Что влияет на тюменских учителей и родителей: соображения безопасности, нежелание чересчур утруждать себя в предновогодней суете, или просто современным детям нужен другой праздник? А может, ничего не изменилось?

Ксения Николаева, мама девятиклассницы (40-я школа):

— Все годы, что дочь учится, мы ходили на утренник в ДК «Железнодорожник», ездили на турбазы. В этот раз для младшеклассников на елку в актовый зал пригласили артистов. А старшие организовывали мероприятия в классах. Наш девятый «Б» решил поесть пиццу и посмотреть фильм «Стажер». Потом ребята рассуждали на темы, которые он поднимает: каково людям на пенсии, способны ли они полноценно участвовать в современной жизни, как найти общий язык людям разных возрастов? Хотя наши дети уже не маленькие, сладким подаркам от родителей были очень рады.

Ксения Бикусова, сестра одиннадцатиклассника

(25-я школа):

— Ребятам очень повезло с классным руководителем. Светлана Ермакова умеет увлечь и организовать детей, вместе они ставят спектакли, выступают перед всей школой. Такой подход к праздникам по душе и ученикам, и родителям.

Лилия Низамова, тётя третьеклассника (33-я школа):

— Два года подряд мамы и папы младшеклассников за свой счет нанимали аниматоров и организовывали праздник. Школа только предоставляла зал и нарядную елку. В этом году после возмущения родителей школа наконец устроила праздник для ребят, но карнавальных костюмов не было.

Ольга Посохова, классный руководитель (лицей № 93):

— В нашей школе все проходит традиционно: старше­классники готовят сценарий для детей помладше, наряжаются Дедом Морозом и Снегурочкой. Дети в костюмах водят хоровод вокруг елки. Для старшеклассников проводим дискотеку: они сами подбирают музыку, устраивают конкурсы. Затем собираются в классах за чаем. В моем десятом «А» сложилась традиция — дарить друг другу на Новый год книги.

Елена Страздина, мама первоклассницы (92-я школа):

— Перед Новым годом наш первый «Н» смотрел платный спектакль в актовом зале. Ребят в школе очень много — только 300 первоклашек набрали в этом году! Думаю, организовать общешкольный праздник невозможно. А так хотелось увидеть детей в карнавальных костюмах, устроить дискотеку…

Людмила Варламова, мама восьмиклассницы (93-й лицей):

— Наш класс очень дружный, и праздники стараемся проводить активно. В прошлом году возили детей за город с ночевкой. Но в этот раз выехать помешали проблемы с оформлением документов для сопровождения автобуса сотрудниками ГИБДД. На общешкольный праздник идти ребята не захотели — мы накрыли стол в классе, вручили подарки, ребята сами подготовили конкурсы и викторины. Все остались довольны.

А что думают по этому поводу сами дети?

Данил Чечулин, десятиклассник, 42-я школа:

— Меня устраивает школьный Новый год. Обычно у нас проходят концерты, в этот раз он был посвящен Году кино в России. Все ученики с 5-го по 11-й класс показывали сценки из сказок и фильмов, потом у старших была дискотека.

Милена Абилькенова, первоклассница (70-я школа):

— На утреннике я была Снежинкой, а мои подружки — Принцессами и Снегурочками. Многие мальчики пришли в костюмах офицеров. Мы водили хоровод вокруг огромной елки. Хотя почти все дети рассказали стишки, Дед Мороз и Снегурочка подарки не дали. Их нам подарили в классе родители. Но все равно мне очень понравилось!

Алина Кажмуратова, восьмиклассница (70-я школа):

— Новый год у нас проходит всегда интересно и весело. Мне нравится, когда школа украшена, появляется атмосфера праздника. Мы с удовольствием готовим творческие номера и конкурсы на общую тему и показываем их в актовом зале возле елки. В этом году после концерта у нас вместе со старшеклассниками впервые была дискотека!

комментарий «ТИ»

Анастасия Абакумова

начальник отдела воспитательной работы департамента образования администрации Тюмени:

— Елки в тюменских школах проходят. Однако каждое образовательное учреждение выбирает формат на свое усмотрение.

В декабре прошлого года были сложности с выездом групп, связанные с трагедией на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. После нее было рекомендовано организовать сопровождение машиной ГИБДД каждого автобуса с детьми, выезжающего за пределы школы. Ранее такие правила действовали только для трех автобусов, если те выбирались за город. К сожалению, не все учреждения смогли организовать сопровождение, поэтому праздничные мероприятия приходилось отменять.