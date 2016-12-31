Пребывание на тюменской земле таких ярких исторических личностей, как Григорий Распутин, цесаревич Александр или ссыльный Николай II с семьей, безусловно, оставило яркий след в истории нашего города. Сегодня я пообщался с Владимиром Полищуком, одним из исследователей тех следов, что оставили здесь представители дома Романовых и приближенный к ним сибирский «старец».

Вместо пролога.

Владимир Владимирович,

человек лучезарный и приветливый, обладает прекрасным ораторским талантом и нетривиальным чувством юмора — он даже подписывается актуальной в наше время аббревиатурой ВВП,

являющейся фактическими его инициалами. Меня он встретил традиционной улыбкой и тёплым рукопожатием, и мы приступили

к разговору.

Человек увлечённый

— Владимир Владимирович, расскажите, пожалуйста, о себе. Что стало причиной вашего увлечения историей и краеведением — откуда корни растут?

— Трагическая российская история, в частности Великая Отечественная война, коснулась и моей семьи, поэтому, в силу определенных обстоятельств, я рос в неполной семье. Я безмерно благодарен матери за то, что она делала все для того, чтоб я стал приличным человеком. Закончил я школу №21, с углубленным изучением английского языка. Это послужило мне ключиком, открывшим дверь на факультет романо-германской филологии Тюменского государственного университета. Профессия учителя английского и французского языков и литературы распахнула мне жизнь очень широко, в прямом и переносном смысле. Я побывал во многих странах мира, удалось совершить даже кругосветное путешествие.

Историей я увлекся еще со школы. Влюбился в нее благодаря замечательному учителю, Василию Ивановичу, который подкрепил мое стремление в этом направлении. Ну а некий специфический, переломный момент состоялся позже, когда я работал по распределению в сельской школе в Заводоуковском районе. Будучи коренным тюменцем, в свои 25 лет я думал тогда, что хорошо знаю свой город. И школой, по линии детско-юношеского туризма, была получена туристическая путевка на экскурсию в Тюмень. Я был назначен тогда сопровождающим школьной группы в этой поездке. Тогда-то я и «обалдел» — другого слова и подобрать-то не могу. Осознав, что за каждой улицей, зданием открываются такие сюжеты, такие подводные части айсберга, что до основания меня поразило, я понял, что города родного вовсе и не знаю.

Так, увлекшись краеведением, я окончил одиннадцатимесячные курсы экскурсоводов и стал работать в этом направлении. Позже уже возил туристические группы по стране и за рубеж.

— Как же вы стали заниматься изучением истории императорского дома и Григория Распутина?

— Так же, методом увлечения, по стечению обстоятельств. Я и по сей день вынашиваю идею создания компактного путеводителя по Тюмени, в котором невозможно обойти стороной исторические персоны, связанные с городом так или иначе. Таким образом я и обратил внимание на фигуру Распутина, стал собирать литературу, документы. А судьба Григория Ефимовича, как известно, была неразрывно связана с царствующим домом Романовых.

Память о Распутине

— 2017 год — год столетия Октябрьской и Февральской революций. Также это лето сулит нам столетнюю годовщину печальной тобольской ссылки опального царя Николая II, чей маршрут в Тобольск и обратно, в последний путь, в Екатеринбург, лежал через Тюмень. А 30 декабря прошлого года исполнилось сто лет со дня убийства друга императорской семьи, могучего сибирского крестьянина Григория Ефимовича Распутина. Мне известно, что в краеведческом клубе «Тюменская старина» по этому поводу проходили мероприятия…

— Да, 21 декабря состоялось заседание клуба, посвященное столетней годовщине гибели Распутина. Прошло оно, стоит сказать, чудесно. На заседании выступали очень сильные личности, например известный тюменский коллекционер, историк, кандидат исторических наук Михаил Сергеевич Яблоков или очень мощный краевед, потрясающий рассказчик Игорь Евгеньевич Варкин, являющийся также раввином тюменской синагоги. Выступления были записаны на видео, их легко можно найти на «Ютубе» или на отдельных страничках в соцсетях, в частности на моей страничке «ВКонтакте». Если кому-нибудь интересно, заходите — и точно не пожалеете. Радует то, что количество просмотров роликов только растет, появляются положительные отзывы.

30 декабря, в день годовщины, состоялась интересная гражданская инициатива — возложение цветов у памятника Григорию Ефимовичу. Мало кто знает, что памятник этот поставлен приблизительно на том самом месте, на котором стоял больничный корпус, где проходил лечение раненый Распутин после покушения на него душевнобольной мещанкой Хионией Гусевой в 1914 году.

Логично будет сказать, что на малой родине Григория Ефимовича, в селе Покровское, не так давно был открыт новый интереснейший музей — филиал московского музея Царской семьи, который носит название «Историко-культурный центр «Казанский». Фактически это всероссийский центр изучения жизни нашего земляка, с прекрасной инфраструктурой, замечательно оборудованный, обладающий уникальной библиотекой и экспозицией. В связи с этим я хотел бы вспомнить о том, что мне удалось совершить интересное открытие, которое, пожалуй, будет актуальным в этом году. В ряде моих публикаций оно освещалось, но я хотел бы обратить на это внимание. Речь идет о посещении инкогнито нашего города одной из представительниц царского дома — младшей сестры Николая II Ольги Александровны. Г.Е. Распутин в 1916 году проявил хорошие организаторские способности, как минимум дважды организовывая паломнические группы высокопоставленных персон, в одной из которых и была замаскирована Великая княгиня, впоследствии взявшая фамилию Куликовская-Романова.

Ольга Александровна была талантливой художницей, в своем ярком и выразительном творчестве она оставила для нас очень богатое наследие. Стоит сказать, что дважды выставки ее работ приезжали на тюменскую землю.

— Хотелось бы дополнить, что в музее «Царская пристань» по улице Госпаровской, 3 сегодня можно посетить постоянную экспозицию копий работ Ольги Александровны…

— Тюменцам в этом плане очень повезло. В прибрежной полосе находится старинный особняк, обладающий необыкновенной аурой, сохранившийся от сносов, происходивших в центре города, в котором и находится галерея копий картин великой художницы.

Царским маршрутом

— Владимир Владимирович, вернёмся к распутинской истории…

— Создатели историко-культурного центра «Казанский» в селе Покровском, авторы головного музея Царской семьи в Москве — это глубоко религиозные люди — воспринимают за единое целое семью Николая II и Григория Распутина. И давняя мечта их — именно на малой родине Григория Ефимовича создать музей, который бы правдиво рассказывал о взаимоотношениях правящего дома и сибирского крестьянина.

Губернатором Тюменской области поставлена задача — открыть в этом году музей Романовых в Тобольске. Мне понятно, что музей этот будет находиться в доме главы Тобольской губернии, освобожденном и отреставрированном. Подозреваю, что открытие музея может состояться в августе, то есть к годовщине прибытия семьи последнего российского императора в так называемую «тобольскую ссылку». Однако хотелось бы, чтоб официальные лица, музейные начальники проинформировали общественность о концепции работы музея. В Тобольске царское имущество было порядком разграблено, поэтому хотелось бы узнать, каким образом происходит формирование коллекции.

Поскольку мне не чужды тенденции в тюменском туризме, я имею значительный опыт в экскурсионной работе, хочу заметить, что теперь стал вырисовываться потенциально очень интересный туристический маршрут. Это часть так называемого Царского пути. В Тюмени это дом-музей Колокольниковых, в котором отражена история пребывания в нашем крае цесаревича Александра, ставшего одним из великих российских императоров, а также уже упоминавшийся музей «Царская пристань», откуда на трех пароходах и барже царская семья была отправлена по реке в Тобольск. В селе Покровское это достаточно известный частный музей Распутина, существующий уже четверть века, и новый, с иголочки, историко-культурный центр «Казанский», потрясающий воображение своей коллекцией и возможностями. Ну и, наконец, вскоре откроется в Тобольске «кот в мешке» — тот самый будущий музей Романовых. Я хотел бы призвать экскурсионную, туристическую общественность Тюмени к тому, чтоб они нашли силы и возможности создать такой маршрут, чтобы о нем потом можно было заявить на всю Россию.

— Вы предлагаете сохранить оригинальный маршрут — по реке?

— Это было бы идеально. Но в царское время дно Туры углублялось, очищалось, повсюду стояла навигационная разметка. Даже в советские годы маршрут от Тюмени до Тобольска по реке был государственным. Однако в наше время Тура официально исключена из реестра судоходных рек, и создание оригинального «царского» маршрута видится мне из области фантастики. Другими словами, я считаю, что это попросту невозможно.

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