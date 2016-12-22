О вреде соли мы говорим давно и много. О её пользе — весьма редко. Между тем соль — это лекарство, которое имеет свою историю и свою — добрую — репутацию.

Соль — один из лучших антисептиков. Во время Великой Отечественной войны при частом дефиците перевязочного материала использовали мох, а при отсутствии медицинских препаратов — смоченные солью салфетки. Ими лечили гнойные раны, спасали от гангрены. История уходит в прошлое, многое забывается, попросту отвергается, поскольку кажется диким, невежественным. Однако традиционная народная медицина, основанная на опыте столетий, никогда не забывала старых рецептов.

Итак, в каких случаях мы можем применить соль? Внутрь, для нормальной жизнедеятельности, нам достаточно в сутки неполной чайной ложки соли. А какие «солёные» рецепты можно смело записать себе в блокнот и использовать при необходимости?

Если у вас ангина, тонзиллит, ларингит — растворите в воде чайную ложку соли, 1/2 чайной ложки соды и добавьте в стакан 10 капель йода. Полощите горло 3-4 раза в день. Очень эффективное средство — и крайне экономное.

При артрите и ревматизме тоже есть отличный рецепт, но к нему смогут прибегнуть лишь те, у кого в «загашнике» найдется немного… керосина (не так уж и трудно его раздобыть даже в наше время, далёкое от памятных советским людям «керосинок»). Нашли? Тогда возьмите 5 столовых ложек соли, 2 ложки сухой горчицы, разведите очищенным керосином до густоты сметаны, положите на марлю, сверху вату. Подержите этот компресс на больном месте 10-15 минут, затем снимите и смажьте растительным маслом или кремом. Делайте это раз в день на ночь — до улучшения состояния.

При бессоннице за полчаса до сна примите тёплый (не бодрящий!) душ. Затем наденьте лёгкую, но тёплую пижамку, а ступни ног поставьте в таз с раствором морской соли (как минимум 5 ложек). Морская соль продаётся сегодня в любой аптеке, причем с самыми различными добавками: ромашка, пихта, лаванда… Стойте так 5-6 минут, периодически поливая ноги горячей водой, затем насухо разотрите ступни, наденьте носки. Курс лечения продолжайте 10-15 дней.

При варикозном расширении вен сделайте кашицу из соли, смажьте ею вены (пораженные участки) и забинтуйте эластичным бинтом. Делайте на ночь в течение 15 дней.

При доброкачественной опухоли молочной железы делайте теплые солевые повязки на ночь 3 недели.

При сильном удушливом кашле столовую ложку соли растворите в стакане кипятка, налейте в миску и накройте голову, подышите этой солью 5-7 минут. Такие ингаляции делайте 2-3 раза в день — до полного выздоровления.

При резком понижении давления — для поднятия общего тонуса — положите под язык щепотку соли и медленно рассосите её. Или съешьте кусочек черного подсоленного хлеба, не запивая водой.

При гнойных ранах возьмите чеснока, лука, меда, соли поровну, сделайте из этого кашицу, заверните её в марлю, накройте полиэтиленом, забинтуйте на ночь, утром снимите.

При цистите на ночь потопчитесь на теплой соли 5 минут. Пейте отвар листьев брусники или петрушки в течение 2-3 недель.

При грибковом заболевании ног подержите ноги в теплом отваре морской соли (2 столовые ложки на литр) в течение 5-10 минут.

При себорее, выпадении волос втирайте в них раз в неделю соль 10 минут.

При охриплости голоса возьмите чайную ложку соли, соды и яблочного уксуса, растворите в стакане зеленого чая и полощите горло 4 раза в день до выздоровления.

В нашей «Школе выживания» мы уже говорили: поваренную соль лучше заменить морской — в ней 64 ценных для организма человека микроэлемента. Не случайно она сегодня так активно используется в кулинарии.

Солевые ванны помогут при простуде, неврозе, артрите, ревматизме, потливости ног, добавляйте в ванну 5-6 капель йода и 1/2 стакана хвойного экстракта, t 37-40° С на 10-15 минут. На стакан соли 10 капель масла эвкалипта, чабреца, мяты, на ночь 5-6 ванн.

Солевая косметика

Если у вас проблемная или жирная кожа, втирайте взбитый белок свежего яйца, смешанный с ложкой морской соли. Если на коже есть угри, протрите кожу лица настойкой календулы или ромашки.

При сухой коже возьмите по чайной ложке соли, муки, меда, сок квашеной капусты, алоэ — всё это перемешайте, нанесите на лицо на 10 минут, затем смойте теплой водой, смажьте питательным кремом. Эту маску можно применять при веснушках и пигментных пятнах.

Сода с молоком (1 чайная ложка) полечит кашель, бронхит, грипп, снизит артериальное давление. Подышите содой при аллергическом насморке, добавив щепотку соли и 5-6 капель масла аниса или эвкалипта.