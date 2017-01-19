Правительство Югры распределило квоты добычи ценных пород рыб среди аборигенов. Все вместе они вправе выловить 64 тонны.

Губернатор Югры Наталья Комарова, прежде чем подписать распоряжение, особо подчеркнула заинтересованность властей автономного округа в том, чтобы квоты учитывали потребности каждой родовой общины, каждого представителя коренных малочисленных народов Севера. Ведь рыболовство является одной из основ традиционной экономики ханты и манси. Потому и обсуждение вопроса проходило максимально публично, в режиме видеоконференции. На прямой связи с правительством округа находились аборигены практически со всех уголков региона.

Как отметил Евгений Платонов, директор окружного департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики, на 2017 год от коренных народов поступило 1836 заявок. Среди аборигенов были распределены квоты на вылов 64 тонн ценных пород рыб, в том числе двух тонн сига, 3,5 тонны стерляди, 3,9 тонны щёкура, 11,2 тонны сосьвинской селёдки и 43,4 тонны сырка. Причём если в Сургутском районе разрешено выловить лишь немногим более 600 килограммов, то в Берёзов­ском районе — свыше 34,4 тонны. Каждому рыбаку после утверждения квот выдадут журнал, где пропишут разрешённые объемы.

Устанавливают квоты не от хорошей жизни. Поголовье сиговых и иных ценных пород рыб в Обь-Иртышском бассейне резко сократилось. По словам Натальи Комаровой, в этих условиях действовать необходимо бережно и осторожно, не допуская излишней антропогенной нагрузки на окружающую среду, но соблюдая при этом интересы коренных малочисленных народов.

Одновременно власти Ханты-Мансийского автономного округа совместно с коллегами из Тюменской области и Ямала последние годы усиленно занимаются воспроизводством ценных пород рыб. Югорский рыбоводный завод, например, ежегодно будет выпускать в реки более 70 миллионов мальков муксуна, пеляди и стерляди. Остаётся надеяться на восстановление былой популяции. И на то, что когда-нибудь запрещённый ныне сибирский муксун вновь появится на прилавках наших магазинов.