Традиционно в январе «Клуб-7», объединяющий руководителей крупнейших СМИ Тюменской области, вручает свои награды лидерам общественного признания по итогам минувшего года. Этой традиции уже 17 лет. В минувшую пятницу дипломы получили лауреаты, отличившиеся в 2016-м.

За 17 лет более 300 наших земляков получали премии «Клуба-7». Многие неоднократно. В состав жюри входят руководители областных телекомпаний, радиостанций, газет, регионального отделения Союза журналистов России. Для «Тюменских известий» эта премия давно стала родной. В определении победителей наше издание принимает непосредственное участие. Вот и в этот раз главный редактор парламентской газеты Анатолий Костров предложил «Клубу-7» своих лауреатов.

Традиционно итоги года тюменская «большая семерка» подводит в декабре. Долго совещается, отстаивает своих претендентов, достойных получения званий в одной из многочисленных номинаций. И так ближе к Новому году в ходе совещаний и споров наконец-таки рождается итоговый список достойных жителей Тюменской области, Югры и Ямала. Спустя месяц их приглашают на торжественную церемонию награждения, которая проходит в главной съемочной студии телерадиокомпании «Регион-Тюмень». Лауреаты получают награды в прямом эфире.

В номинации «Лидер доверия» победителем признан председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов. Причины для того более чем основательны — в 2016-м спикер в очередной раз одержал победу на выборах в региональный парламент по одномандатному избирательному округу, заручившись поддержкой жителей Ямала. А затем получил и доверие депутатов нового созыва, отдавших большинство голосов за Сергея Евгеньевича при выборе председателя Заксобрания.

— Несколько дней назад — 16 января — исполнилось 19 лет с того момента, как я впервые возглавил Тюменскую областную Думу, — рассказал о памятной дате сразу после награждения Сергей Корепанов. — Я благодарен жителям своего избирательного округа, которые в очередной раз доверили мне право представлять их интересы в региональном парламенте. Я ценю доверие своих товарищей по региональному отделению партии «Единая Россия», поручивших мне возглавить список кандидатов в депутаты областной Думы по единому избирательному округу. Я благодарен своим коллегам-депутатам, избравшим меня председателем Тюменской областной Думы шестого созыва, и губернатору области, поддержавшему это решение. И благодарен «Клубу-7» за эту награду. Она ко многому обязывает.

Вторым победителем в номинации «Лидер доверия» стал председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Борис Хохряков. В 2016-м он также получил доверие жителей округа и был переизбран на новый срок в качестве председателя парламента. Памятный диплом заслуженно отправился в столицу Югры.

В номинации «Политик года» дипломы были присуждены депутатам Государственной Думы РФ Эрнесту Валееву и Григорию Ледкову, избранным в нижнюю палату Федерального Собрания РФ от Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа соответственно. Присутствовать на церемонии награждения народные избранники не смогли из-за напряженного рабочего графика, поэтому награды главный редактор «ТИ» Анатолий Костров вручил их помощникам.

— Я рад, что депутаты Государственной Думы не теряют связи со своими избирателями и часто бывают на территории округов. Во время этих поездок они встречаются с прессой и откровенно отвечают на вопросы, — отметил Анатолий Костров.

В этот день награды получили еще многие наши земляки. «Человеком года» была признана первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик.

— Присвоение этого звания стало для меня предновогодним сюрпризом, который тронул до глубины души, — призналась Наталья Александровна. — Любая работа управленца — большое поле как для успеха, так и для критики. Приятно, когда за проделанную работу получаешь награду. Все положительные перемены в социальной сфере нашего региона — общая заслуга большой команды. В нее входит правительство во главе с губернатором Владимиром Якушевым, внушительная команда управленцев и специалистов учреждений отрасли. Признание наших заслуг «Клубом-7» — это дополнительный стимул для еще более эффективных действий. Ваше доверие мы будем оправдывать ежедневной работой.