После январских каникул учеников и педагогов школы № 70 ждал сюрприз: новенькая, с иголочки столовая и современная система оплаты обедов.

Кажется, учителя, особенно младших классов, рады больше своих подопечных: теперь им не придется вести свою бухгалтерию, собирать и подсчитывать деньги, переданные родителями на обеды. Не надо одновременно усаживать детей за столы, разливать суп по тарелкам и следить, чтобы никто не остался без порции… В школу пришли цивилизованные принципы организации питания.

Преображение в школе № 70 произошло буквально за две недели. Впервые в качестве эксперимента в конкурсе на организацию школьного питания приняли участие представители бизнеса (раньше на этом поле «играли» только комбинаты школьного питания, сегодня остался один — Центральный комбинат школьного питания). Победу одержало ООО «Здоровое питание» группы компаний Green House. Только эта фирма согласилась кроме прочих жестких условий выполнить еще одно — полностью переоборудовать столовую. На эти цели компания израсходовала 7,5 миллиона рублей, обновив столовые в двух корпусах школы. Но, как заметила директор 70-й школы заслуженный учитель Лидия Русакова, главное во всех этих переменах — не новые стены, а новая культура питания.

Судите сами: при входе в столовую установлены современные сенсорные умывальники, мыльницы и сушилки для рук. На столах — удобные подносы, на которых аккуратно размещены стаканы с компотом или чаем, тарелки с супом и вторым, салатом, фруктами, хлеб, ложка, вилка, нож и салфетка... Вся посуда — из термометалла, сохраняет тепло.

– Обычная столовая превратилась в другую культурную среду — по сути, школьное кафе, – отметила генеральный директор группы компаний Green House Светлана Волченко.

Еще одно важное нововведение — проект Сбербанка «Ладошки». Эта биометрическая система позволяет оплачивать питание по ладони: школьник подходит к терминалу в столовой, выбирает блюдо и просто подносит ладонь к сенсору, не касаясь его. Аппарат считывает индивидуальный рисунок капилляров ладони (это не дактилоскопия, как напрасно переживали многие родители), специальная оптическая система идентифицирует школьника, после чего сумма автоматически списывается со счета родителя.

– Рисунок вен является уникальным и не меняется в течение всей жизни. Технология абсолютно безопасна, что подтверждено санитарно-эпидемиологическим заключением, – прокомментировал новую технологию председатель Западно-Сибирского банка Сбербанка Александр Анащенко.

Выигрывают от внедрения инновации и родители: они могут лимитировать сумму, необходимую на питание ребенка в столовой, а также ежедневно получают информацию (смс) о том, в какое время школьник зашел в столовую и какое блюдо выбрал.

Напомним: школа № 70 не единственная, где действует система безналичного расчета (в пилотном режиме эта технология внедрена в гимназиях № 16 и 83, в школе № 7), но первая, что выбрала именно систему «Ладошки». До конца года «Ладошки» будут установлены еще в 15 тюменских школах — об этом Александр Анащенко заявил на презентации нововведений в школе № 70 в минувшую пятницу. Директор городского департамента образования Вячеслав Воронцов дополнил: уже в апреле появится график, по которому все школы города постепенно перейдут на систему безналичной оплаты школьных обедов, их присоединят и к другим информационным сервисам. Например, выбор блюд, оповещение родителей о том, что ребенок поел в столовой...

По мнению первого заместителя губернатора Натальи Шевчик, новый социальный проект, в котором приняли участие Сбербанк и «Здоровое питание», кроме всего прочего, направлен на гармонизацию отношений родителей и школы в вопросах питания учеников. Обратная связь со всеми участниками этого процесса облегчает жизнь и администрации школы, и учителям, и родителям, и детям. Хочется, чтобы все наши школьные столовые обрели современные сервисы.