Григорий Тимофеевич АНДРЕЕВ родился 23 января 1921 года в селе Бергамак Омской области.

Григорий Тимофеевич АНДРЕЕВ родился 23 января 1921 года в селе Бергамак Омской области. В октябре 1940 года призван в ряды Красной армии. Служил старшим писарем штаба дивизиона в артиллерийской части 577-го гаубичного артиллерийского полка. Участвовал в боях на передовой линии с финнами на Карельском перешейке. Воевал на Ленинградском, 1-м и 2-м Белорусском фронтах. Демобилизовался в 1946 году, трудился в Омской области в лесной промышленности. С 1956 года проживает в Тюмени, работал в тресте «Тюменьлесстрой» главным бухгалтером. Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, многими другими наградами. Отличник социалистического соревнования Министерства сельского хозяйства.