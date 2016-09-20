Вчера ямальская делегация во главе с губернатором Дмитрием Кобылкиным работала в Германии.

Северяне привезли в Берлин презентацию автономного округа, а также приехали для общения, переговоров с местными деловыми кругами, представителями органов власти и обсуждения наиболее перспективных направлений для дальнейшего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба главы ЯНАО.

Хозяева приготовили для гостей из арктического региона большую программу — знакомство с объектами городской инфраструктуры (дороги, транспорт, мосты, переработка мусора), социальными объектами (больницы, детские сады), компаниями сельскохозяйственной направленности.

Отметим, что Ямал давно и продуктивно работает с немецкими партнерами — как с регионами, так и с отдельными предприятиями. Одни из ключевых контактов — германские компании «Винтерсхалл Холдинг ГмбХ», «P.Kоver e.K.». Созданы три совместных предприятия, с 2005 года поддерживают побратимские связи Новый Уренгой и Кассель.

Существенное направление сотрудничества — аграрное. Благодаря совместным усилиям в ЕС наладили поставки ямальской оленины. За несколько лет на европейском рынке реализовано 750 тонн диетического мяса.

Важное место занимают проекты по развитию социальной сферы Ямала. Центром такого взаимодействия выступает Ноябрьск. Активно сотрудничают с ФРГ Новый Уренгой, Муравленко и Салехард.