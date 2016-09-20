Дмитрий Медведев как председатель «Единой России» и глава правительства ставит перед однопартийцами задачу — реализовать предвыборные обещания. Тем более что впереди нас ожидают новые выборы.

В минувшие выходные на Выставке достижений народного хозяйства делегаты XVI съезда «Единой России» подводили итоги и обсуждали перспективы нашей большой страны.

— Побеждать всегда непросто, что бы ни говорили наши оппоненты, — подчеркнул с трибуны съезда Дмитрий Медведев. — Но «Единая Россия» доказала, что готова к открытой и честной конкуренции в избирательном процессе, и мы с вами вправе гордиться победами. Это была непростая работа, но сделать предстоит ещё больше. 10 сентября более чем в 30 регионах состоятся выборы.

Кампания будет трудной, тем более это последние выборы перед избранием президента. И многие наши оппоненты и идеологические противники воспользуются этим, чтобы фактически досрочно начать президент-скую кампанию. Наша партия не должна поддаваться на провокации, не должна ввязываться в бессмысленные политические интриги. Нужно действовать строго в рамках избирательного законодательства, продолжать работать над теми задачами, которые вытекают из нашей программы. Мы должны делать всё, что обещали, что реализуем каждый день на своём рабочем месте, в том числе через систему партийных проектов.

Дмитрий Медведев: «Единая Россия» — это более 2 миллионов человек. Все мы, конечно, разные, но у нас общая цель. И она чётко сформулирована в нашей программе: «Успех каждого — успех России».

«Единая Россия» реализует десятки таких проектов. Все они сформированы на основе предвыборных обязательств. Именно так повсеместно боролись с очередями в детские сады, привлекали врачей в сельскую местность, ремонтировали и строили спортивные залы, контролировали цены на лекарства и продукты… После прошедших выборов запущены новые проекты, такие как «Городская среда» по благоустройству дворов, «Парки малых городов», «Театры малых городов», «Местный дом культуры», «Школа грамотного потребителя», «Управдом»… По итогам продолжительных дискуссий, развернувшихся в первый день сразу на семи площадках съезда, проектов может стать ещё больше.

Во второй день состоялись выборы руководящих органов партии. В Высшем совете «Единой России», формируемом из выдающихся общественных и политических деятелей страны, наш большой регион ближайшие пять лет будут представлять губернаторы Тюменской области и Ямала Владимир Якушев и Дмитрий Кобылкин, а также председатель комитета по молодёжному предпринимательству Тюменского регионального отделения «Опоры России» Артём Андросов. В Генеральный совет партии избран депутат Государственной Думы РФ от Тюменской области Иван Квитка, вице-спикер Тюменской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов, первый заместитель губернатора Ямала, секретарь регионального отделения партии Алексей Ситников и депутат Думы Югры, секретарь Белоярского районного отделения партии Владимир Евтихов. В Центральной контрольной комиссии «Единой России» продолжит работать депутат Госдумы РФ, экс-прокурор Тюменской области Эрнест Валеев.

Дмитрий Медведев поручил вновь избранным членам Высшего и Генерального советов подключиться к работе над партийными проектами. Ведь во многом именно их реализация помогла «Единой России» заручиться доверием избирателей. Это доверие и помогает партии побеждать.

Фото пресс-службы регионального отделения «Единой России».