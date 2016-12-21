В Ханты-Мансийске традиционно каждую зиму стадион «Югра-Атлетикс» превращается в главную ледовую арену округа. В минувшие выходные состоялась торжественная церемония открытия этого самого большого катка в ХМАО.

Специалисты залили ровное ледовое покрытие на площади всего футбольного поля. Теперь здесь с легкостью поместятся все любители катания на коньках. На открытии таковых оказалось немало — в этот день покататься можно было бесплатно.

Директор департамента физической культуры и спорта Югры Игорь Губкин отметил, что открывать каток в середине зимы немного странно. Но ничего не поделаешь, такая погода установилась нынешней зимой в Ханты-Мансийске — стояли экстремальные морозы.

Участников торжественной церемонии развлекали всевозможными зимними забавами и конкурсами. Они метали валенки на дальность, соревновались в кёрлинге на бубликах, а также проходили тест на знание зимних видов спорта. В паузы можно было поводить хороводы вокруг ёлки — зимняя красавица расположилась практически в центре катка.

Нашлось на ледовом празднике место и зимнему олимпийскому виду — хоккею. Участниками импровизированного товарищеского матча наряду с горожанами стали профессиональные игроки ХК «Югра». На один день они решились сменить свою крытую арену, расположенную в нижней части города, на открытый каток.

Сейчас каток работает в обычном режиме. Со своими коньками взрослые могут попасть сюда за 150 рублей, а дети — за 100 рублей. Есть и пункт проката: взрослая пара обойдется в 100 рублей, детская — 80.