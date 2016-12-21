Второе в нынешнем чемпионате России по волейболу северное дерби между ямальским «Факелом» и «Газпром-Югрой» завершилось победой новоуренгойского клуба. Волейболисты из газовой столицы страны сумели взять реванш за обидное поражение в ноябре.

Чемпионат России по волейболу сезона 2016-2017 в самом разгаре. Стартовал второй круг регулярного первенства. 22 января прошли игры 16-го тура. В его рамках новоуренгойский «Факел» принимал на своем паркете сургутскую «Газпром-Югру». У хозяев был «зуб» на географических соседей — в конце ноября они уступили югорчанам в первом дерби сезона со счетом 1:3.

При родных болельщиках ямальцы начали матч более чем уверенно. Их преимущество в первом сете стало расти после первого технического перерыва и порой доходило до 7-8 мячей. Они легко взяли партию со счетом 25:19. Сургутяне сумели достаточно быстро перестроиться. Во втором сете игра уже была более ровной, а в концовке они сумели дожать соперника и сравнять результат — 25:22.

Куда качнутся качели в третьем игровом отрезке — от этого зависело многое. Проиграй его «Факел» — и, вполне вероятно, «Газпром-Югра» получила бы колоссальное психологическое преимущество. Команды это понимали и вели себя довольно осторожно, не отпуская друг друга дальше чем на одно-два очка. И все же фиаско в концовке едва не произошло. Сургутяне дважды накрыли атаки соперников блоками и сделали счет 23:20 в свою пользу. Какими-то невероятными усилиями новоуренгойцам все же удалось перевести сет на тай-брейк и вытащить его — 28:26.

У ямальцев был шанс завершить поединок в четвертом отрезке, однако после второго технического перерыва они допустили много собственных ошибок, часто подводили блокирующие. В итоге сет взяла «Газпром-Югра» (25:22) и перевела игру в пятую решающую партию. Ямальцы все же дожали соперника (15:13) и сумели взять реванш за поражение в первом круге.

После 16 туров «Факел» располагается на 7-м месте с 23 очками, «Газпром-Югра» — на 10-й строчке с 20 баллами. Лидирует «Зенит-Казань», в активе которого 47 очков.