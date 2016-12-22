В Аромашево корреспонденты «Тюменских известий» приехали как раз накануне Крещения. Подготовка к большому празднику и стала темой первой «командировочной» публикации.

Зимние крещенские купания давно стали традицией в Аромашево. Смельчаков, готовых окунуться в ледяную воду, год от года меньше не становится.

О том, чтобы купель получилась удобной и безопасной, уже много лет заботятся работники местного ЖКХ и специалисты районной администрации.

— Важно, чтобы она была не очень глубокой — закрытой снизу и с боков, с удобным спуском. Вода-то холодная, мало ли как человек отреагирует. Особенно если впервые окунается, — рассуждает аромашевский активист Сергей Готовцев. Сам он тоже отмечает Крещение омовением в проруби. Но, как уверяет, обычно уже поздно вечером, когда заканчивается дежурство. — Мы дежурим с утра вместе со спасателями, сотрудниками полиции. Может, какая помощь понадобится…

— Чтобы купающимся было комфортнее, дорожку сеном застелили — от купели до вагончика. Там быстро согреваешься: печку топим — вон сколько дров привезли, — показывает запасы коллега из управляющей компании «Аромашевогазсервис» Иван Трубин и приглашает: — Да вы сами в вагончик зайдите, погрейтесь…

От предложения не отказываемся. На реке зимой холод пробирает моментально, даже если в прорубь не ныряешь. В вагончике нас с порога обдаёт приятным теплом. Обращаем внимание, что пространство разделено на две половины — мужскую и женскую.

— Всё продумали, всё учли, — улыбается Иван Леонидович. — Чтобы мелочи не отвлекали, не портили праздника. Чтобы он был людям в радость. В этом году с организацией помог юрминец Сергей Усанов, выделил вагончик и сено.

Готовились к Крещению в Аромашево с 10 января. Деревянную купель мастерили: пиломатериал приготовили, отогрели его… Прорубь сделали за несколько часов.

— Часов в одиннадцать начали, к обеду управились. Годы тренировки и практики! Руки помнят. Кажется, и с закрытыми глазами мог бы работать, — улыбается Готовцев. — Любая работа легко идёт, когда она в удовольствие. И трудности не пугают. Лёд нынче толстый, больше 60 сантиметров. Вон ледяные «кирпичи», сами посмотрите… Потому повозиться пришлось. Купель матрасами укрыли, чтобы к утру коркой не покрылась и люди окунуться могли после водосвятия.

— Сами-то окунаетесь? Верующий человек? — допытываюсь.

— Верую. Как жить без веры? — удивляется в ответ. — И окунаюсь в Крещение. Традиция же! Это праздник очищения, нельзя его пропустить. Выскочишь из проруби — жаром так и обдаёт. Потом вообще кажется, будто «горишь». Да и после работы в канун Крещения на душе тепло. Оттого, что доброе дело делаем. Нужное!

— Каждый год невольно наблюдаю, кто к купели идёт, — продолжает рассказ Сергей Готовцев. — Если прежде больше люди в возрасте, теперь и молодёжи много. С ребятишками идут. Молодёжь в храм потянулась, веровать народ начал, и это хорошо. Хотя… для некоторых крещенские купания — своего рода мода. Каждый сам для себя определяет, зачем ему участвовать в этом обряде.

Добавим, что с работниками мы общались накануне Крещения. А утром 19 января в Аромашевском храме Покрова Божией Матери состоялась праздничная служба. Совершить обряд крещения воды не только в храме, но и на реке Вагай приезжал священник из Голышманово — отец Димитрий. Купель в районном центре была открыта с 10 до 24 часов. Всё это время здесь дежурили спасатели и сотрудники полиции.