Леонид Екимович КАЛИНИН родился 25 января 1921 года в деревне Николаевка Упоровского района. В октябре 1940 года призван в ряды Красной Армии, служил на Дальнем Востоке.

Леонид Екимович КАЛИНИН родился 25 января 1921 года в деревне Николаевка Упоровского района. В октябре 1940 года призван в ряды Красной Армии, служил на Дальнем Востоке. С 1943 года по февраль 1945-го – курсант 1-го Владивостокского пехотного училища, после окончания которого направлен в 341-й Краснознамённый им. Фрунзе стрелковый полк, командир пулемётного взвода, лейтенант. Участвовал в боевых действиях против Квантунской армии на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в мае 1947 года. Трудился на Тюменском Севере в снабженческих организациях – обеспечивал техникой и строительными материалами промыслы нефтяного Самотлора. Награждён орденом Отечественной войны II степени и другими многочисленными наградами. Живёт в Тюмени.

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