1. Бабичев Пётр Алексеевич

Родился 21.02.1922 г. в селе Реполово Ханты-Мансийского района. В ряды Красной Армии призван в июле 1941-го Самаровским РВК. В 1942-м окончил Омское военное училище имени М.В. Фрунзе. Командир взвода пешей разведки 116-го гвардейского стрелкового полка 40-й ГСД 4-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта, гвардии лейтенант Бабичев удостоен звания «Герой Советского Союза» 24.03.1945 г. Умер 15.08.1993-го. Похоронен на Червишевском кладбище Тюмени.

2. Быков Алексей Прокопьевич

Родился 18.02.1922 г. в деревне Выдумка Вагайского района. В ряды Красной Армии призван Дубровинским РВК в августе 1941-го. Стрелок взвода пешей разведки 1-го отдельного стрелкового батальона 69-й морской стрелковой бригады 127-го легко-стрелкового корпуса 4-го Украинского фронта, старшина 2-й статьи, полный кавалер ордена Славы (30.07.1944; 30.01.1945; 15.05.1946). Умер 06.06.1995-го. Похоронен на кладбище в Новокузнецке Кемеровской области.

3. Дозорцев Фёдор Иванович

Родился 24.05.1922 г. в деревне Борки Викуловского района. В ряды Красной Армии Викулов­ским РВК призван в октябре 1940-го, в июле 1941-го окончил Таллинское военно-пехотное училище. Командир 3-го мотострелкового батальона 29-й гвардейской мотострелковой бригады 10-го гвардейского танкового корпуса 4-й танковой армии 1-го Украинского фронта гвардии капитан Дозорцев удостоен звания «Герой Советского Союза» 10.04.1945 г. Умер 22.06. 1992-го. Похоронен на Байковом кладбище Киева.

4. Закоркин Николай Степанович

Родился 27.02.1917 г. в деревне Стрункино (ныне Сладковский район). До войны (1938-1940 гг.) служил в рядах Красной Армии. В августе 1941-го по мобилизации призван Маслянским РВК на защиту Родины. Окончил школу сержантов в Сибирском военном округе. Командир стрелкового отделения 3-й стрелковой роты 60-го стрелкового полка 65-й СД 99-го стрелкового корпуса 14-й армии Карельского фронта, старший сержант Закоркин погиб 07.10.1944 г. в бою. Похоронен в братской могиле на 29-м километре дороги Лиинахамари-Никель (Мурманская обл.). Звания «Герой Советского Союза» удостоен посмертно 24.03.1945 г.

5. Звягин Александр Евстафьевич

Родился 23.10.1922 г. в селе Пуйко (ныне Ямальский район ЯНАО). В мае 1941-го призван в ряды Красной Армии. В 1942-м окончил Омскую военную авиационную школу пилотов. Лётчик 208-го штурмового авиационного полка 227-й ШАД 8-го штурмового авиационного корпуса 8-й воздушной армии 4-го Украинского фронта, лейтенант Звягин удостоен звания «Герой Советского Союза» 15.05. 1946 г. Умер 26.03.1991-го. Похоронен на кладбище Херсона (Украина).

6. Коровин Яков Ильич

Родился в 1907-м в селе Юргинское. В 1931-м Магнитогорским РВК призван в ряды Красной Армии, служил в кавалерии. Затем направлен в Оренбургскую военную авиационную школу пилотов, по окончании которой служил в Омске, Красноярске, в Каннской военной авиационной школе стрелков-бомбардиров, где преподавал штурманское дело. Командир авиаэскадрильи 136-го гвардейского штурмового авиационного полка 1-й гвардейской ШАД 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта, гвардии майор Коровин удостоен звания «Герой Советского Союза» 29.06.1945 г. Трагически погиб 21.03.1947 г. Похоронен на кладбище Алматы (Казахстан).

7. Кошуков Вениамин Борисович

Родился 11.09.1922 г. в селе Ильинка Казанского района. В 1942-м окончил Чкаловскую военную школу лётчиков. Заместитель командира эскадрильи 622-го штурмового авиационного полка 214-й ШАД 4-й воздушной армии, лейтенант Кошуков удостоен звания «Герой Советского Союза» 13.04.1944 г. 19 июля этого же года при выполнении 140-го боевого вылета самолёт кавалера орденов Красного Знамени, Красной Звезды был сбит зенитной артиллерией противника в районе посёлка Галены Прейльского района Латвии. Похоронен в братской могиле п. Галены.

8. Мариков Иван Ефимович

Родился 05.09.1907 г. в деревне Останино Бердюжского района. В ряды Красной Армии призван Бердюжским РВК в 1941-м. Командир танка Т-34 305-го танкового батальона 53-й гвардейской танковой бригады 6-го гвардейского танкового корпуса 3-й ГТА Воронежского фронта, гвардии младший лейтенант Мариков удостоен звания «Герой Советского Союза» 03.06.1944 г. Посмертно. Погиб 13.10.1943-го. Похоронен в селе Григоровка Черкасской области.

9. Неумоев Яков Николаевич

Родился 17.01.1907 г. в деревне Трошино Уватского района. В Красной Армии — с 1921-го по 1931-й и с сентября 1941-го. Командир сабельного эскадрона 23-го гвардейского кавалерийского полка 6-й гвардейской кавалерийской дивизии

1-го Прибалтийского фронта, гвардии лейтенант Неумоев, награждённый орденами Красного Знамени, Александра Невского, двумя орденами Красной Звезды, удостоен звания «Герой Советского Союза» 04.06.1944 г. Умер 02.12.1993-го. Похоронен на Червишевском кладбище Тюмени.

10. Новопашин Роман Иванович

Родился 23.12.1912 г. в деревне Трошково Нижнетавдинского района. В ряды Красной Армии призван Нижнетавдинским РВК в июле 1941-го. Линейный надсмотрщик 737-й отдельной кабельно-шестовой роты 3-й гвардейской танковой роты Воронежского фронта, рядовой Новопашин удостоен звания «Герой Советского Союза» 17.11.1943 г. Умер 31.12.1987-го. Похоронен на кладбище в Тюмени.

11. Первухин Николай Иванович

Родился 16.07.1922 г. в деревне Митрофанова Вагайского района. В августе 1941-го призван Тобольским РВК в Красную Армию. Помощник командира взвода разведки 138-го гвардейского стрелкового полка 48-й ГСД 28-й армии 1-го Белорусского фронта, гвардии старший сержант, полный кавалер ордена Славы (06.03.1944; 28.07.1944; 24.03.1945). Первухин умер 18.10.1982-го. Похоронен на Южном кладбище Перми.

12. Ражев Константин Иванович

Родился 07.09.1922 г. в селе Ражево Голышмановского района. В 1941-м призван Ишимским РВК в ряды Красной Армии. Окончил Томское артиллерийское училище. Командир батареи 10-го армейского миномётного полка 40-й армии Воронежского фронта, старший лейтенант Ражев удостоен звания «Герой Советского Союза» 24.12.1943 г. Умер 13.12.1952-го. Похоронен в г. Черкассы (Украина).

13. Рогожин Алексей Арсентьевич

Родился 23.02.1922 г. в Тобольске. В 1940-м Тульским РВК призван в Красную Армию. В 1941-м окончил Таганрогскую школу пилотов, а в 1942-м — Краснодарское авиационное училище. Заместитель командира авиационной эскадрильи, штурман эскадрильи 142-го гвардейского авиационного полка 8-й ГШАД 2-й воздушной армии

1-го Украинского фронта, гвардии лейтенант Рогожин удостоен звания «Герой Советского Союза» 10.04.1945 г. Умер 01.03.1992-го. Похоронен в Туле.

14. Романов Серафим Петрович

Родился 14.01.1917 г. в селе Сунгурово (ныне Заводоуковский район). В 1938-м призван Ялуторовским РВК в ряды Красной Армии. Командир отделения 696-го стрелкового полка 283-й СД 33-й армии 1-го Белорусского фронта, полный кавалер ордена Славы (01.03.1944; 26.06.1944; 15.05.1945). Старший сержант Романов умер 10.12.1996-го.

15. Сирин Николай Иванович

Родился 09.05.1922 г. в селе Бердюгино Ялуторовского района. В 1941-м призван Ханты-Мансийским РВК в ряды Красной Армии. Стрелок 1-го стрелкового батальона 130-го гвардейского стрелкового полка 44-й ГСД 1-й гвардейской армии Юго-Западного фронта, гвардии красноармеец Сирин удостоен звания «Герой Советского Союза» 31.03.1943 г. Посмертно… Погиб 15.01.1943-го. Похоронен в братской могиле на ж/д станции Красновка Ростовской области.

16. Сысоев Василий Романович

Родился 10.02.1917 г. в деревне Стрункино (ныне Сладковский район). В 1939-м призван Свердловским ГВК в ряды Красной Армии. Командир пулемётной роты 282-го гвардейского стрелкового полка 92-й ГСД 37-й армии Степного фронта, гвардии лейтенант Сысоев удостоен звания «Герой Советского Союза» 20.12.1943 г. Умер 15.03. 1987-го. Похоронен на кладбище Евпатории.

17. Уткин Илья Никифорович

Родился в 1922-м в деревне Дуброва Ярковского района. В 1942-м призван Ярковским РВК в ряды Красной Армии. Командир отделения взвода пешей разведки 957-го стрелкового полка 309-й СД 40-й армии Воронежского фронта, старший сержант Уткин удостоен звания «Герой Советского Союза» 23.10.1943 г. 28.05.1944-го умер в эвакуационном госпитале № 2309. Похоронен на кладбище деревни Маурино (РАСКОПИНО?) Вологодской области.

18. Фролов Андрей Дмитриевич

Родился 24.08.1917 г. в деревне Ик Викуловского района. В 1938-м призван Викуловским РВК в ряды Красной Армии. Командир взвода противотанковых ружей отдельного лыжного батальона 10-й гвардейской стрелковой Краснознамённой дивизии 14-й армии Карельского фронта, гвардии старший лейтенант Фролов удостоен звания «Герой Советского Союза» 24.03.1945 г. Умер 07.05.1984-го. Похоронен на кладбище города Исилькуль Омской области.

19. Шаров Павел Степанович

Родился 16.07.1922 г. в селе Созоново Тюменского района. В 1940-м призван Тюменским РВК в ряды Красной Армии. Обучался в Омской авиационной школе пилотов. Заместитель командира эскадрильи 723-го штурмового авиационного полка 211-й ШАД 3-й воздушной армии 1-го Прибалтийского фронта, старший лейтенант Шаров за боевые подвиги награждён двумя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, Красной Звезды, орденом Славы III степени. 23.02.1945 г. удостоен звания «Герой Советского Союза». Умер 04.10.2004-го. Похоронен на Широкореченском кладбище Екатеринбурга.

20. Шилков Анфилофий Петрович

Родился 14.03.1917 г. в селе Турушево Исетского района. Командир орудия истребительно-противотанковой батареи 75-мм пушек 624-го стрелкового полка 137-й СД 48-й армии Белорусского фронта, старший сержант Шилков удостоен звания «Герой Советского Союза» 16.05.1944 г. Умер 15.05.1990-го. Похоронен на Лесном кладбище Екатеринбурга.

21. Щукин Николай Митрофанович

Родился 12.12.1922 г. в селе Боровинка Заводоуковского района. В 1942-м призван Новозаимским РВК в ряды Красной Армии. Окончил военно-инженерное училище. Командир сапёрного взвода 10-го отдельного сапёрного батальона 102-й СД 1-го Белорусского фронта, старший лейтенант Шукин удостоен звания «Герой Советского Союза» 23.08.1944 г. Умер 18.06.1945-го. Похоронен в г. Мамоново Калининградской области.

Подготовила

Наталья Тереб