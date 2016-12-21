Отметить День российского студенчества 25 января тюменские виновники торжества решили по-спортивному. Уже в 11 часов все обладатели студенческих билетов и зачетных книжек смогут побороться за победу в спортивном турнире «Хоккей в валенках». Организаторами спортивного мероприятия выступили хоккейный клуб Тюменского индустриального университета, профсоюзная организация ТИУ, ТВВИКУ и отель «Vostok».

Соревнования пройдут на парковке отеля. Регистрация команд стартует с 10 часов. Они должны состоять из 6 игроков (4 полевых, вратарь, а также один запасной). При себе необходимо иметь экипировку: валенки, клюшку, перчатки, а также шлем или другой головной убор, защищающий от травм. Ну и, конечно же, самое главное — не забыть студенческий или зачетку вуза или ссуза. Без них на соревнования не допустят даже в шлеме.

На первом этапе матчи пройдут по группам. Каждый будет включать два периода по семь минут. В случае ничьей будут пробиваться буллиты. Две лучшие команды выйдут в финал, где и разыграют главный приз. Болельщиков и участников спортивного турнира ждут весёлые конкурсы и экскурсия по музею гостиницы «Vostok».