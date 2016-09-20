Вчера Тюменская таможня подводила итоги работы в минувшем году и намечала планы на 2017 год.

Итоговое совещание прошло с участием силовиков, представителей правительства области, судов, прокуратуры, Торгово-промышленной палаты, ТюмГУ, аппарата полпреда и других заинтересованных структур.

Мероприятие состоялось в Большом зале Тюменской областной Думы. От имени депутатов участников встречи приветствовал первый заместитель председателя регионального парламента Андрей Артюхов.

Андрей Викторович позитивно оценил результаты деятельности таможенников в прошлом году. Он подчеркнул, что от качества работы таможни зависит многое — и в судьбе предпринимательского сообщества, и в жизни граждан.

— Мы очень ценим вашу деятельность. Она крайне важна для государства и нашего региона, — сказал депутат. Он также поблагодарил таможенников за активную работу по патриотическому воспитанию молодежи, отметив, что Тюменская таможня участвует во всех основных мероприятиях в этой сфере.

Что касается итогов года, то о них подробно рассказал Борис Яськов, начальник Тюменской таможни.

По его словам, в 2016 году работа службы была направлена на выполнение государственных задач, в том числе по совершенствованию администрирования, внедрению современных технологий, созданию комфортных условий для бизнеса и привлечения инвестиций.

В целом, как уверен Яськов, таможенники со своими задачами справились успешно: они на 6,5 процента перевыполнили годовое плановое задание и привлекли в бюджет миллиарды рублей…

Одной из ключевых целей было и остается повышение качества таможенного контроля, в первую очередь в воздушных пунктах пропуска — таких как аэропорт Рощино. Большой шаг вперед — открытие в январе нынешнего года обновлённого здания аэропорта.

Таможенный пост на аэровокзале разместится на двух этажах, разделив зоны прилета и вылета. Предположительно в апреле-мае 2017 года пункт пропуска начнет действовать на новых площадях.

Андрей Артюхов: «От качества работы таможни зависит многое — и в судьбе предпринимательского сообщества, и в жизни граждан».

Другой ключевой момент — обеспечение безопасности и интересов Российской Федерации. Здесь работа ведется по многим направлениям, в том числе по пресечению незаконного оборота товаров, денежных средств, наркотических веществ, запрещенных (в том числе «санкционных») продуктов и т.д.

В 2016 году было несколько нашумевших историй. В частности, это касается незаконных валютных операций по переводу денежных средств на счета в Гонконге на сумму в 5 миллиардов рублей, которые совершил тюменский предприниматель. Он уже осужден…

Также достаточно громким событием стало изъятие и уничтожение «санкционных» продуктов — например, почти 1,8 тысячи тонн яблок из Польши.

Серьезное внимание было уделено контролю за перемещением изделий из меха. Выяснилось, что в 2016 году из 15 тысяч таких изделий, поступивших в Тюменскую область, 60 процентов прошли «мимо кассы», то есть в обход таможни. По этому поводу состоялась большая встреча с участием заинтересованных структур, а также руководителей 18 предприятий, торгующих мехами.

В 2017 году таможенники продолжат защищать государственные интересы, повышать качество и уровень обслуживания. И сопровождать масштабный инвестиционный проект по строительству комплекса глубокой переработки углеводородного сырья «ЗапСибНефтехим». Оборудование для него поставляют сразу 15 стран мира.