Последствия новогодних снегопадов в Тюмени заставили изрядно попотеть городских коммунальщиков. За первые две с половиной недели 2017 года с улиц, парков и дворов вывезли около полумиллиона кубометров снега!

Во дворе дома № 10 по Ткацкому проезду в минувшую пятницу с утра кипела работа: погрузчик складывал в «КамАЗ» остатки снега, сваленные в большие кучи во время предыдущей уборки. Трактор прошелся и по проезжей части — за неделю-две территорию заново припорошило, образовался «снежный накат». Технике помогали дворники, подчищая лопатами обочины.

— Мы планируем завершить вывоз снега из дворов до 22 января, пока действуют бесплатные талоны на его транспортировку, — отметила Ирина Мухутдинова, инженер по контролю за жилищно-коммунальными услугами ООО «Управляющая компания по содержанию жилищного фонда».

Небывалое количество осадков в начале года потребовало дополнительной техники, как погрузчиков, так и грузовиков: к четырем собственным пришлось нанять восемь сторонних машин. В январе управляющая компания, обслуживающая 177 домов, вывезла на полигон около 4,7 тысячи кубических метров снега.

Самое сложное для коммунальщиков — не убирать снег, а договариваться с жителями.

— Тюменцы как будто забывают, что живут в Сибири. Снег только начал идти, нам уже кричат — уберите! — с досадой отмечает Ирина Александровна. В то же время, по ее словам, не все готовы переставить свои машины на время уборки.

От снежного плена освобождали и улицы. Первым делом очищались основные дороги, межквартальные подъезды и парковки. Следом — остановочные павильоны, парки и скверы.

— В Восточном административном округе везде подметено и прибрано, горки и ледовые корты залиты, — заверил Сергей Полетаев, начальник производственно-технического отдела Службы заказчика по благоустройству Восточного административного округа города Тюмени. По его словам, с начала года с улиц и дорог округа вывезено более 23 тысяч кубометров снега.

В дневное время в Восточном работали 74 единицы техники, по ночам — 58 машин. При вывозке снега потребовались дополнительные самосвалы, поскольку транспортное плечо до полигона на озере Песьяное не маленькое.

Вывоз снега был непростым для всех коммунальщиков города. Последние две недели, пока действовали бесплатные талоны на транспортировку «холодного груза», на полигоне наблюдался необычайный ажиотаж.

— В часы пик в очередь выстраивались по 50-80 грузовиков. Бульдозеры едва успевали как следует выравнивать вновь привезенный снег, — рассказал Сергей Николаевич.

Общегородские итоги «большой» январской уборки подвели в понедельник, 23 января, в администрации Тюмени. По словам руководителя пресс-службы главы администрации города Гульнары Сидоркиной, за первые 18 дней нового года вывезено около 500 тысяч кубических метров снега: 390 тысяч 997 кубометров — с улично-дорожной сети, парков и скверов и 75 тысяч 100 кубометров — с дворовых территорий. Во дворах работали 458 единиц техники, а на улицах — 597. Лопатами и метлами орудовали 1 тысяча 410 дворников и 557 дорожных рабочих.

Расслабиться тюменским снегоборцам получится совсем ненадолго, ведь на носу февраль, самый снежный в году месяц. По прогнозам синоптиков, количество осадков, как и в январе, будет выше нормы.