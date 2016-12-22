Жители областного центра наверняка заметили, что на многих перекрестках светофоры начали включать зелёный сигнал только для пешеходов — в это время все транспортные потоки стоят и ждут своей очереди. Такая регулировка помогла значительно снизить количество аварий на пешеходных переходах.

Зеленый только для пешеходов — это требование ГОСТа, согласно которому «не допускается пересечение транспортных и пешеходных потоков в одной фазе светофорного цикла регулирования». После того как начали включать такие светофоры на регулируемых пешеходных переходах Тюменской области, произошло снижение количества ДТП по всем трем основным показателям аварийности. Во-первых, количество ДТП сократилось на 35 процентов (63 ДТП); во-вторых, количество погибших сократилось на 67 процентов (1 человек погиб); в-третьих, количество раненых сократилось на 30 процентов (68 человек травмированы).

В целом на территории Тюменской области по итогам 2016 года отмечается положительная динамика ДТП с участием пешеходов на пешеходных переходах (зарегистрировано 227 ДТП (-5 процентов), в которых погибли 7 человек (-22 процента), ранены 240 человек (-0,4 процента).