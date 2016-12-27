Молодёжный «Экспериментальный шекспировский театр» готовится к гастролям по малым городам и районным центрам Тюменской области. Юным зрителям предложат «Сказки старого тролля».

Специалисты театра уже завершили первый этап работ по подготовке проекта «Благотворительные гастроли инклюзивного аудиотактильного (4D) спектакля «Сказки старого тролля» (по мотивам европейских сказок) по малым городам, районным центрам и населённым пунктам Тюменской области».

Напомним читателям: премьера уникальной постановки состоялась в 2012 году. При поддержке администрации специализированной школы №86 актёры шекспировского театра сыграли несколько представлений для особых детей. Первыми зрителями-слушателями «Сказок…» стали учащиеся 86-й школы. Они были не сторонними наблюдателями, а участниками действа.

Журналистам «ТИ» удалось побывать в «подземелье» у старого тролля тогда же, в 2012-м. Признаться, впечатлений набрались надолго. Помимо тактильных ощущений — хруст под ногами, шершавые прохладные стены и паутина (бутафорская, разумеется) — чувствовали и запах костра, чая или апельсина, слышали шум дождя и ветра… «Эффект погружения», иллюзию реальности происходящего создавала стереосистема «звук вокруг». Этот спектакль был создан «шекспировцами» в рамках благотворительной программы «Социальный театр», появившейся в 2008 году. За несколько лет поставлены «Сонеты» для слабослышащих и глухих зрителей, для слепых и слабовидящих — аудиотактильные спектакли «Кысь», «Сказки старого тролля» и другие. В 2012-м художественный руководитель театра Алексей Ушаков стал обладателем премии «ТОП-50. Выдающиеся люди Тюмени» в номинации «Театр».

Как уточнили в пресс-службе театра, спектакль «Сказки старого тролля» получил самые высокие оценки среди театральных специалистов и критиков, театральной общественности, СМИ регионального и федерального уровня. Постановку представляли в конкурсной программе национальной премии в области театра для детей «Арлекин». Но главное — спектакль приняли особые дети, слепые и слабовидящие, а также их родители. Для многих из них именно «Сказки…» стали проводником в мир театрального искусства.

Спектакль уже показали в Тобольске, Ялуторовске и других городах Тюменской области — там, где имеются специализированные центры, интернаты для слабовидящих и слепых детей.

Основная цель нынешнего гастрольного проекта — приобщение таких ребят, проживающих в глубинке, к полноценному, адаптированному театральному искусству, а также определение роли инклюзивного искусства в процессах социализации детей-инвалидов по зрению.

Уже составлены планы и графики реализации проекта, уточнены города и населённые пункты, где побывает театр, с районными и местными властями согласованы мероприятия… К весне, надеются неугомонные «шекспировцы», подготовка завершится, и стартует многоэтапный гастрольный тур.

Уточним: при реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента России №680-рп от 05.04.2016 и на основании конкурса, проведённого Фондом поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива».