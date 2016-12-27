Новогодние каникулы позади, а душа снова просит праздника? Его легко можно устроить почти из ничего! Понадобится кусок ткани, пара тюбиков акриловой краски, немного кофе, корицы и ванилина. Через три часа «ручной» медитации вы станете обладателем милой вещицы, отличного настроения, и в доме вашем будут витать дивные ароматы. Секретом создания праздника обладает мастерица Людмила Шатохина, главный специалист Центра прикладного творчества и ремёсел. Мы побывали у неё на мастер-классе по изготовлению чердачной игрушки.

Что у вас на чердаке?

На урок мастерства пришли взрослые дамы и юные барышни. Сформировался женский коллектив, который на вопрос Шатохиной «С каким запахом у вас ассоциируется праздник?» почти хором ответил: «С выпечкой».

— Вот этим и займёмся! — сообщила Людмила Николаевна. — Только выпекать будем не булочки, а чердачные игрушки!

Что общего между выпечкой и чердаком? На первый взгляд, ничего. Но есть одна романтичная история. Она рассказывает о том, как некая женщина сшила из ненужного тряпья для своей дочки куклу. Игрушка долгое время пролежала на чердаке небольшой кофейной фабрики. Девочка часто играла там, когда мама брала её с собой на работу. Однажды она забыла куклу и больше уже не вернулась за ней. Игрушка провела на чердаке много лет. Запылилась и закоптилась. Состарилась! Но при этом пропиталась ароматами кофе, корицы, ванили и обрела совершенно неповторимое очарование.

Сейчас мастерицы намеренно состаривают кукол, чтобы казалось, будто их достали с бабушкиного чердака. Такой вид придаёт игрушкам особую прелесть. От них веет домашним комфортом и беззаботным детством. Людмила Шатохина вспоминает:

— Когда я была маленькой и гостила у бабушки, часто забиралась на чердак, где находила старые вещи и дышала запахом семейной истории. У меня было ощущение полной защищённости и детского счастья.

Современная чердачная игрушка многолика. Умелые руки могут смастерить не только забавного человечка, но и милых смешных медвежат, слоников, котов, птичек. Да хоть кенгуру! Особых художественных навыков не требуется. Ведь это кукла-наив — примерно кошка, примерно слон…

Шатохина основательно подготовилась к занятию. Она заранее состарила ткань, сделала выкройки, разыскала нужный сорт кофе, который идеально подходит для декорирования, поскольку придаёт изделию тёплый рыжий оттенок. Мало того, умелица нарядилась соответственно случаю — в ручной работы сарафан, украшенный лоскутками старого шарфа, и даже принесла ароматную выпечку. Сразу задала тон событию: «Мы будем не только игрушки делать, но и пить кофе с имбирно-коричным печеньем. Так что нас ждёт настоящий праздник домашнего уюта!»

Сама она научилась делать чердачную игрушку на таком же мастер-классе в 2008 году. Освоив технику, обучала «чердачке» всех желающих в клубе «Молодая семья». В Центре прикладного творчества и ремёсел такой урок провела впервые. Чтобы не упустить редкую возможность, на мастер-класс к Людмиле Николаевне пришли её коллеги: директор центра Лариса Чуфистова и специалисты — Юлия Карандина (работа с войлоком) и Наталья Денисова (ткачество, прядение и вышивка). Наталья, кстати, привела с собой трёх дочек — Лизу, Ладу и Машу. Ученицами со стороны стали три Елены — юрист, экономист и врач, две юные девицы — Настя и автор этих строк.

Секрет простого счастья

Каждый выбирает выкройку по своему вкусу. Шатохина предупреждает: проще делать медвежонка или кошку. Слон с виду тоже прост. Но требует большего внимания к деталям, работа с ним кропотливая.

— А я хочу слоника! — настаивает Лариса Чуфистова. Шатохина её не отговаривает.

Прежде чем готовую выкройку плотно набить холлофайбером, нужно вывернуть её на лицевую сторону. Кажется, что тут сложного? Но я пыхчу минут 20 и вывернула только одну кошачью лапку. А экономист Лена уже наполняет свою игрушку искусственным пухом. Она, правда, не новичок — шьёт кукол «тильда». Однако от этого не легче. Вон — малолетние девчонки и те ловчее меня!

— Руки-крюки! — восклицаю с досадой. За спиной раздаётся жизнерадостный голос Людмилы Николаевны:

— Самое главное забыла сказать! Мы никогда не ругаем себя. Только хвалим и подбадриваем! Помогаем себе в работе ножницами, карандашиком, добрым словом!

Она следит за тем, как идёт работа, прохаживаясь у столов, за которыми, склонив головы и раздув от усердия ноздри, сидят начинающие «чердачницы». Даёт ценные советы:

— Святое правило кукольниц: все вогнутые линии должны быть надсечены почти до шва, чтобы нитку не тянуло, и игрушка не получилась деформированной.

— А я не сделала насечки, — смущённо произносит Чуфистова. — Обратно выворачивать?

— Обратно! — не оставляет шансов Шатохина и предостерегает: — Когда выворачиваем, не сердимся, не прилагаем чрезмерных усилий, чтобы не порвать ткань и шов.

Она наклоняется к Ларисе Германовне:

— Я предупреждала, что слоник — самое сложное!

— Глаза завидущие, — вздыхает та и, отложив «строптивого» слона в сторону, берётся за котейку.

А Людмила Николаевна продолжает комментировать:

— Настя уже вывернула игрушку. Молодец! Она взяла работу по силам. Когда мы делаем что-то в первый раз, главное — не переоценить себя…

Экономист Лена рассказывает, что научилась шить текстильных кукол самостоятельно, посмотрев подробный инструктаж в интернете. Попыталась таким же образом освоить плетение из бумаги и работу с войлоком — ничего не получилось. А сходила в Центр прикладного творчества и ремёсел на «живой» мастер-класс — и секрет техники открылся. Говорит, счастливая ушла.

— Выходит, здесь обучают счастью? — спрашиваю у Чуфистовой.

— Ой, точно! — радуется она.

— В любом старании и любом усилии есть наслаждение, — философски замечает Шатохина. — Кроме того, когда человек занимается рукоделием, он медитирует. Его взволнованный мозг отдыхает!

Колдовской аромат

Людмила Николаевна с детства выражает себя в творчестве. Она выросла в мастеровой семье и уже в раннем возрасте самостоятельно делала кукол, которые, как выяснила повзрослев, называются «скрутки» и имеют давнюю историю, корнями уходящую в древние обряды.

По профессии мастерица — инженер-электронщик. Работала на военном заводе. С технической карьерой завязала после рождения второго сына. Прислушалась к себе. Всё-таки её всегда тянуло к рукоделию. Шатохина многому научилась вот так же — на мастер-классах. Сегодня ткани и пряжа подчиняются ей во всём. Людмила Николаевна владеет техникой лоскутного шитья, умеет вязать кружева, шить потрясающие сумочки, фантазировать с войлоком и ткать ковры.

— За что я ещё люблю рукоделие? — рассуждает она. — Иногда невозможно рассказать о своих чувствах словами. Но возможно выразить руками! В авторской вещи всегда видна душа мастера.

За неспешным разговором игрушки неофитов обрели формы. Казалось, пришло время вдохнуть в них эту самую душу. Но Шатохина просит сначала помассажировать фигурки.

— Целлюлита у них не должно быть! — шутит.

Наступает время превращения безликих поделок в яркие индивидуальности. Людмила Николаевна готовит «колдовское зелье»: смешивает кофе, клей ПВА и ваниль в строгих пропорциях. А мы разбираем кисточки, которыми будем малевать своих котов, слоников и мишек. Декорировать нужно споро: едва изделие напиталось раствором, следует припудрить его молотой корицей, которая и недостатки может скрыть, и оригинальность игрушки подчеркнуть. А потом — отправляем поделки в духовку.

Шатохина предлагает принюхаться:

— Чувствуете? Полное ощущение, что мы печём булочки.

Волшебный аромат игрушки сохраняется около полугода. Если он улетучился, его нетрудно вернуть. Мастерица инструктирует: можно снова развести раствор и ещё раз покрыть им куклу или сделать инъекцию. С апельсиновым маслом, например.

Последний штрих — роспись акриловыми красками. Животному можно нарисовать озорную мордаху, человечку — смешную физиономию. Автор волен нарядить куклу в неповторимый костюм или украсить фигурку бисером. Образ, который приобретёт чердачная игрушка, полностью зависит от фантазии рукодельницы.

— Если бы я всем выдала одинаковые выкройки, игрушки всё равно получились бы разными, — замечает Шатохина. — Вы узнали бы свою игрушку среди множества других. Потому что она ваша!

Дамы перешёптываются:

— Дети любят играть с такими игрушками!

— Да-да! Никакие Барби и Монстер Хай не сравнятся с ними!

— Я купила первую чердачную куклу два года назад, — делится доктор Лена. — Домашние передавали её из рук в руки, вдыхали аромат. В итоге сын забрал игрушку себе и поставил на письменный стол. Сыну, между прочим, 20 с лишним лет!

Домой расходились довольными. Я уносила с собой отличный подарок подруге на день рождения! Сегодня, когда в магазинах всего полно, сложно найти что-то особенное. Чтобы и от души, и с душой…