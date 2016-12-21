Уроженец Тюмени Евгений Бушманов возглавил молодёжную сборную России по футболу.

24 января бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило на должность главного тренера молодежной сборной России Евгения Бушманова. Ближайшими задачами для 45-летнего специалиста являются попадание на чемпионат Европы 2019 года и успешное выступление на турнире, которое откроет путь для молодежки на Олимпийские игры 2020 года.

Напомним, что Евгений Бушманов является уроженцем Тюмени. Правда, за команды мастеров нашего города он не выступал. Являясь воспитанником ярославской футбольной школы, он начал профессиональную карьеру в «Шиннике» в 1988 году. Затем играл за столичные «Спартак», ЦСКА, «Торпедо», а завершил игроцкую карьеру в 2003 году в самарских «Крыльях Советов».

С 2004 года Евгений Бушманов начал тренерскую деятельность. Первые шаги он вновь сделал в Ярославле, в дубле «Шинника». А последние несколько лет наш земляк возглавлял столичный «Спартак-2». Контракт с РФС рассчитан до июля 2019 года.