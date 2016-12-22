Иван Наумович БОГИН родился 26 января 1926 года в деревне Новопокровка Казанского района. В ряды Красной армии призван в июле 1943-го, боевое крещение получил под Витебском.

Иван Наумович БОГИН родился 26 января 1926 года в деревне Новопокровка Казанского района. В ряды Красной армии призван в июле 1943-го, боевое крещение получил под Витебском. Участвовал в Прибалтийской, Восточно-Прусской операциях, связист. Из наградного листа к медали «За отвагу»: «…за то, что он в бою за нас. пункт Тиренберг 15.04.1945 года под непрерывным арт. миномётным огнём противника устранил на линии 10 повреждений и этим обеспечил бесперебойную связь командира батареи с огневыми позициями». После войны служил в Ставропольском крае, окончив школу танкистов, — в городе Пятигорске, службу продолжил в Австрии. Вернувшись в Новопокровку в 1950 году, до пенсии работал шофёром в совхозе «Большеченчерский». Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу» и многими другими наградами. Живёт в селе Казанское.

Иван Иванович МАНУЙЛОВ родился 26 января 1923 года в Новосибирске. В 1929 году его семью выслали в Остяко-Вогульский национальный округ. Окончив 8 классов Нялинской школы, поступил на заочное отделение Тобольского рыбного техникума на факультет бухгалтерского учета. В 1942 году, после прохождения курсов пулемётчиков в Омске, был отправлен на Брянский фронт. Получив ранение, попал в кировский госпиталь, где пробыл до февраля 1943 года. В мае прошел курсы танкистов, после чего был переведен на Центральный фронт. В 1945-м направлен на учебу в Тамбовское офицерское училище, где и встретил окончание войны. Демобилизовавшись, около двадцати лет трудился в речном порту города Ханты-Мансийска на должности главного бухгалтера. Награждён орденом Отечественной войны II степени и многими другими наградами. Живёт в Тюмени.

Александр Маркелович СКВОРЦОВ родился 26 января 1925 года в селе Богандинское Тюменского района. В январе 1943 года был призван в армию и направлен на обучение в Таллинское военно-пехотное училище в городе Тюмени, которое окончил в июле 1944 года в звании младшего лейтенанта. Боевой путь начал в составе 490-го стрелкового полка 192-й дивизии 39-й армии 3-го Белорусского фронта. Участвовал в боевых действиях по ликвидации немецко-фашистских войск в Белоруссии, в операции «Багратион», освобождал Литву, дошел до Кёнигсберга. В январе 1945-го был ранен, после излечения продолжил службу, участвовал в войне с Японией на Забайкальском фронте. После демобилизации в апреле 1947-го до 1950 года продолжал службу в УМВД. С мая 1969-го трудился в различных структурных подразделениях Главтюменнефтегаза. Был заместителем начальника нефтепромыслового управления «Томскнефть», занимался капитальным строительством в «Юганскнефтестрое». Награждён орденом Отечественной войны II степени и многими другими наградами. Живёт в Тюмени.

Рубрику ведёт Геннадий Иванов, сопредседатель ООД «Бессмертный полк России».