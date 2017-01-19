В Ялуторовском районе инвесторы успешно реанимируют некогда заброшенные сельскохозяйственные объекты.

Актуальным вопросам повышения инвестиционной привлекательности территорий и практическому опыту привлечения инвестиций в сельскохозяйственную отрасль была посвящена рабочая поездка заместителя губернатора, директора регионального департамента агропромышленного комплекса Владимира Чейметова в Ялуторовский район. Владимир Николаевич посетил несколько инвестплощадок, а также принял участие в торжественной церемонии открытия нового убойного цеха Ялуторовского филиала ООО «Дружба-Нива» в селе Зиново.

ООО «Чайка», расположенное в селе Киёво, специализируется на молочном животноводстве и растениеводстве. В прошлом году здесь произведена капитальная реконструкция телятника на 250 скотомест, заменено стойловое оборудование для содержания 200 голов дойного стада.

Капиталовложения в инвестиционный проект составили семь миллионов рублей. Первые элитные коровы симментальской породы прибыли на ферму более пяти лет назад и вскоре позволили предприятию добиться достойных результатов: молочная продуктивность дойного стада составляет 6786 килограммов качественного молока в год. Два года назад ООО «Чайка» получило статус племенного хозяйства и теперь целенаправленно занимается разведением породистого крупного рогатого скота.

В деревне Малый Карабашок предприниматель Татьяна Евтушенкова свой бизнес начала с того, что выкупила старую заброшенную ферму. Привела в порядок помещение, закупила необходимое технологическое оборудование, завезла более 50 нетелей. А по соседству с крестьянско-фермерским хозяйством Евтушенковой расположилось еще одно новое сельхозпредприятие, специализирующееся на овцеводстве. Помимо этого здесь строится мини-ферма на 25 голов дойного стада.

По словам главы администрации Ялуторовского района Андрея Гильгенберга, в прошлом году в сфере агропромышленного комплекса успешно реализовано 16 инвестиционных проектов. Деньги в отрасль вкладывают не только местные предприниматели, но и бизнесмены из Ялуторовска и Тюмени.

— Мы дорожим любым инвестором, который приходит к нам, — подчеркивает глава администрации. — Каждое новое, пусть и небольшое предприятие — это дополнительные рабочие места и, соответственно, рост налоговых поступлений в бюджет Ялуторовского района. Активная работа в этом направлении будет продолжена и в текущем году.

— Примечательно, что большая часть новых инвестиционных площадок — некогда заброшенные животноводческие хозяйства, — заметил в свою очередь Владимир Чейметов. — Подобных сельскохозяйственных объектов немало и в других муниципальных образованиях юга Тюменской области. Ялуторовский район показывает пример, как следует работать с брошенными активами, и нам следует распространять этот полезный опыт на другие территории.

16 инвестиционных проектов реализованы в Ялуторовском районев прошлом году.

Еще один успешно и в кратчайшие сроки реализованный инвестиционный проект — убойный цех в селе Зиново. Его производственная мощность — 5 тонн мяса в смену — позволит обеспечить свежей и качественной продукцией (так называемой охлажденкой) детские сады и школы района. Помимо забоя скота здесь планируют наладить и переработку мяса.

— Убойный цех открылся очень кстати, — подчеркнул Владимир Чейметов. — Дело в том, что не так давно изменились требования к забою сельскохозяйственных животных. Если раньше допускался дворовый забой, то теперь любой хозяйствующий субъект, в том числе и личное подсобное хозяйство, которое производит мясо не для собственного потребления, а на продажу, должен производить забой в специализированном цехе, с соблюдением всех требований. Подобные цеха сейчас открываются и в других муниципальных образованиях Тюменской области.