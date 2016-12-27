В областной столице после капитального ремонта состоялось долгожданное открытие детской библиотеки №3, которая уже много лет служит жителям микрорайона «Дом обороны».

Дорогу к библиотеке тюменцы знают хорошо – она расположена на первом этаже пятиэтажки по улице Ямской, 110. В помещении не только был сделан масштабный и современный ремонт — изменился и подход к обслуживанию читателей.

Библиотечное пространство отличается от традиционного. Здесь появились «разноцветные залы» — для детей разного возраста. Ребята от 3 до 10 лет «поселятся» в оранжевом зале, от 10 до 14 — в зеленом. Для младших читателей акцент сделан на творчестве, для старших — на развитии.

Отказались в учреждении от привычного выбора мебели — интерьер создавал профессиональный дизайнер. Также предусмотрено место для проведения различных мероприятий, организована интернет-зона.

Участие в открытии обновленной библиотеки принял глава администрации Тюмени Александр Моор. Он напомнил, что при реконструкции учреждений культуры стоит задача не просто отремонтировать и улучшить помещение, но и изменить его содержание.

Александр Викторович позитивно оценил стремление руководства Централизованной библиотечной системы Тюмени изменить отношение к библиотеке как к простому книгохранилищу и сделать ее центром культурной жизни, местом общения детей и взрослых.

Открытие библиотеки превратилось в веселый праздник. Гостей на входе встречала «живая книга», участники стали свидетелями небольшого представления с фокусами, смогли пообщаться с писателями. А кульминацией торжеств был большой торт с надписью «Библиотека». Многим досталось по букве…

Добавим, что превращение третьей библиотеки в культурный центр — это не перспектива, а реальность. Уже в январе здесь откроется «Папин клуб», где отцы смогут интересно и с пользой проводить время со своими детьми.