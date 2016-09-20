На досрочных выборах в Думу Мальковского муниципального образования шестого созыва началось досрочное голосование. Жители села Мальково и деревень Парёнкина, Ошукова и Субботина могут без суеты посетить избирательные участки в течение 10 дней.

Досрочные выборы проводятся по причине досрочного самороспуска предыдущей Мальковской Думы в октябре 2016 года. А досрочное голосование (такой вот каламбур!) организовано для удобства жителей, которые по тем или иным причинам не смогут дойти до избирательной урны в день выборов.

Как сообщила председатель избирательной комиссии Мальковского муниципального образования Марина Трофимова, участков для голосования всего два: в селе Мальково и деревне Субботина. Досрочное голосование здесь пройдет с 25 января по 4 февраля, сами выборы — 5 февраля.

Местная Дума избирается по десяти округам, от каждого — по депутату. В заветную «десятку» хотят попасть один самовыдвиженец и 30 кандидатов от четырех политических партий: по десять человек — от «Единой России» и ЛДПР, шесть — от КПРФ и четыре — от Коммунистической партии Коммунисты России.

Более трети кандидатов — моложе 30-ти, самый юный — 1995 года рождения. Профессиональный состав выдвиженцев небогат, среди многочисленных безработных встречаются директора предприятий, агрономы местных фермерских хозяйств, соцработники, лесничий…

Агитационная кампания в поселках началась давно, отметила Марина Трофимова: «Каждый из зарегистрированных кандидатов предоставил в избирком уведомление и листовку, которую будет распространять».

В досрочном голосовании смогут принять участие более двух тысяч человек: на участке в Субботина ждут 224 избирателя, в Мальково — 1796 избирателей.