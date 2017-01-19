Правительство Югры намерено придать ускорение развитию местного агропрома. Ставка делается на внедрение инноваций.

Правительство Югры внесло соответствующие коррективы в государственную программу развития агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, рассчитанную до 2020 года. Они предполагают выделение грантов в размере до 500 тысяч рублей каждый на проведение научных исследований и внедрение ноу-хау в сельскохозяйственных предприятиях северной автономии. На получение субсидий могут претендовать научные институты, учреждения высшего и среднего профессионального образования.

Темы актуальных для округа научных исследований будет утверждать вновь созданный департамент промышленности Югры, который отныне курирует развитие всех видов производства (от нефтедобычи до сельского хозяйства), а также туризма. Он же ежегодно будет проводить конкурс по отбору лучших проектов создания и внедрения в агропромышленном комплексе региона конкурентоспособных отечественных технологий. Это ещё одно направление импортозамещения. Ведь до сих пор наша страна продолжает закупать за рубежом элитные семена, высокопродуктивные скот и птицу. Даже корма и те завозим из-за границы.

Наталья Комарова, губернатор Югры, надеется, что учёные откликнутся на призыв. Ведь инновации нужны не только в новых, но и традиционных секторах экономики. Таких, например, как агропромышленный комплекс. От его технологического состояния во многом зависит продовольственная безопасность всей страны.