Служба скорой медицинской помощи в Тюмени берёт своё начало в 1911 году. Ее родоначальником считается Нестор Николаевич Русских — квалифицированный врач, в августе 1911 года приглашённый городской управой на службу городского санитарного врача. С августа 1911 года Нестор Николаевич назначается ещё на должность врача-совместителя Заречной амбулатории, обслуживающей самую многолюдную часть города Тюмени — Затюменского предместья и заречья.

До этого медицинскую помощь население получало либо у частнопрактикующих врачей, либо в единственной в городе больнице, организованной на средства купца Текутьева. В амбулатории же медицинскую помощь можно было получить и в будни, и праздники, а в ситуациях, не требующих отлагательства, фельдшер принимал больных в любое время суток. Круглосуточная посещаемость здесь в среднем составляла 50 человек.

Нестор Русских пошел дальше и организовал при амбулатории прообраз отделения скорой медицинской помощи. В экстренных случаях он выезжал к пациенту на дом для оказания «скорой помощи».

В 1921 году при городской больнице существовал пункт скорой помощи. Вызовы обслуживал один фельдшер, перемещаясь по городу в конной карете. Изначально пункт скорой помощи находился в слиянии с пунктом помощи на дому. С 1 января 1926 года эти службы были реорганизованы. Экстренная служба скорой помощи вошла в состав окрбольницы и была переименована в карету скорой помощи.

В архивных данных первое упоминание о Станции скорой медицинской помощи относится к 1929 году. А первые санитарные машины начали появляться лишь в начале 40-х годов. Дежурили в отделении скорой помощи в основном фельдшеры, очень редко — врачи-совместители.

В 1948 году отделение скорой помощи было преобразовано в самостоятельное учреждение — Тюменскую станцию скорой медицинской помощи. Размещалась она на базе поликлиники, на улице Первомайской, 2. Потом станция была переведена в отдельный одноэтажный деревянный дом на территории Тюменской городской больницы № 1, располагавшейся по улице Ленина, 23.

В 1961 году к руководству службы пришел молодой врач Марк Исакович Рошаль, который возглавлял станцию до 1989 года. За этот период Станция скорой медицинской помощи превратилась в современное учреждение, технически оснащенное, имеющее большое число врачей-специалистов и хорошие показатели.

В 1962 году станция была переведена в двухэтажное здание по улице Осипенко. В 1982-м было построено новое трехэтажное здание на улице Немцова, 34, где «скорая» находится и в настоящее время.

В 1989 году главным врачом была назначена Валентина Ивановна Виртенберг. Она руководила станцией 12 лет. За этот период был внедрен в работу программный комплекс автоматизированной диспетчерской службы «АДИС». Также осуществлено расширение основного здания станции за счет строительства дополнительных площадей, где разместилась центральная диспетчерская.

С 2000 года Станцию скорой медицинской помощи возглавляет Лидия Александровна Остроумова. Под ее руководством на базе ССМП была открыта кафедра скорой медицинской помощи факультета усовершенствования врачей тюменской медакадемии. Сегодня в коллективе ССМП трудятся 814 человек, в том числе 80 врачей, 413 средних медработников, 191 водитель. За год обслуживается более 200 тысяч вызовов.