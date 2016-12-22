Что делать, если человек потерял сознание? Как проверить пульс и провести реанимационные мероприятия? Что такое экстренная и неотложная помощь? Обо всём этом тюменцы могут узнать, совершив экскурсию на Станцию скорой медицинской помощи.

Этой уникальной возможностью воспользовались и девятиклассники 40-й тюменской школы. Ребята — прямо в реанимобиле! — знакомились с новейшим медицинским оборудованием, которое используется для экстренной помощи, а затем из автопарка направились в самое сердце скорой помощи — центральную диспетчерскую.

Сюда поступают все обращения по номеру 03 (с мобильного телефона — 103). В большом зале, где круглосуточно работают до 15 диспетчеров, ребята наблюдали за приёмом звонков и, конечно же, задавали вопросы. А интересовало их всё: график работы диспетчеров и врачей-консультантов, количество звонков за смену. Спрашивали, какими качествами нужно обладать, чтобы стать высококлассным специалистом на «скорой», и удивлялись, узнавая, насколько колоссальная ответственность лежит на ее диспетчерах.

В этом же зале школьники познакомились с работой врачей-консультантов. Они консультируют по телефону и тех тюменцев, ситуация которых не требует выезда бригады скорой медицинской помощи, и сами бригады на выезде. К примеру, врач «скорой» может вывести на экран монитора электрокардио-грамму пациента, и врач-консультант поможет бригаде принять решение. Это можно сделать из любой точки юга области…

Чем отличается скорая медицинская помощь от неотложной, интересовались ребята, разве это не одно и то же? Нет, это две абсолютно разные службы. Для многих стало открытием: «скорая» — это в первую очередь экстренная служба, когда задача врачей — в буквальном смысле спасти жизнь человека. За неотложной же помощью при простудных и хронических заболеваниях следует обращаться в поликлинику.

От теории экскурсанты перешли к практике. В учебном классе инструктор по оказанию первой помощи Ирина Бердюгина учила подростков, как в самые первые минуты помочь человеку при внезапной остановке сердца и дыхания. Что предпринять при переломах рук и ног, кровотечении, попадании инородного тела в дыхательные пути… Затем школьники сами отрабатывали навыки на специальном манекене.

Мальчишек и девчонок возможность научиться оказывать первую помощь человеку, попавшему в беду, вдохновила: попробовать свои силы на манекене для отработки навыков непрямого массажа сердца и искусственного дыхания решились более половины из них.

Медики утверждают: вовремя оказанная доврачебная помощь увеличивает шанс спасти человека едва ли не на 90 процентов! Вот почему подобные навыки нужны всем, в том числе и детям…

К слову, многие из специалистов отметили: даже во время экскурсии был виден неподдельный интерес школьников к работе врачей скорой помощи. Возможно, кто-то выберет для себя эту профессию. А пока важно, что у них появилось понимание её ценности и важности. Один из старшеклассников после экскурсии так и заявил: «Теперь я еще больше понимаю, почему надо всегда пропускать вперёд «скорую!»

А классный руководитель ребят Валентина Галунчикова выразила своё мнение: подобное знакомство с профессией воспитывает у ребят чувство сострадания к чужой боли, чувство ответственности друг за друга.

По словам Ирины Бердюгиной, такие экскурсии проводятся здесь второй год, а обучать навыкам экстренной помощи юных тюменцев начали еще в 2009 году: проводили мастер-классы в школах, летних лагерях. С 2015-го было решено соединить «первую помощь» с профориентацией.

— Мы не ошиблись: заявки пошли, — продолжает Бердюгина. — Летом к нам почти каждый день приходят школьники. Сколько провела занятий — не считала, но не меньше 50 экскурсий за это время. И каждый раз радуемся, видя в глазах юных тюменцев искреннее желание научиться чему-то, стать полезными людям. Бывает, что после экскурсии дети находят меня в социальных сетях и просят совета: на что им сейчас сделать акцент, чтобы в будущем стать медработниками. Очень надеюсь, что наши занятия и экскурсии им помогут…

Побывать на познавательных экскурсиях смогут все. На станции скорой медицинской помощи ждут заявок как от руководства школ, так и классных руководителей и родительских комитетов по телефону 8-922-070-38-08 (Ирина Бердюгина).

Катя Владимирова:

— Никогда не задумывалась, что за каждым звонком по номеру «скорой» стоит такое количество людей. Считаю, что каждому человеку стоит пройти курсы оказания первой помощи, чтобы быть уверенным в том, что ты сможешь попытаться спасти человеку жизнь!

Ира Ушакова:

— Я и раньше знала, что это огромный труд и что медики посвящают все своё время работе, но мне наглядно показали, что в некоторых случаях врачи просто бессильны и сами нуждаются в помощи обыкновенных прохожих. Каждый человек может оказаться на месте потерпевшего в любой момент, будь это взрослый человек или мы, подростки. Сейчас я знаю, что делать, и я благодарна врачам и организаторам этого мероприятия за то, что теперь я не останусь равнодушной и помогу человеку, который оказался в такой жизненной ситуации, и неважно, друг он мне или же простой прохожий.

Стеша Горлова:

— Теперь я уверена в том, что не растеряюсь при виде человека, которому нужна срочная и незамедлительная помощь. Было очень интересно и познавательно, каждому человеку стоит пройти эти курсы, ведь каждому может стать плохо, и он будет нуждаться именно в вашей помощи!