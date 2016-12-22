Симультанные операции (хирургические вмешательства одновременно на двух и более органах) считают в хирургии высшим пилотажем. Особенно если одним из органов, требующих коррекции, является сердце. В Тюмени первая такая операция прошла в 1972 году в родильном доме № 3.

Ее выполнил кардиохирург областной клинической больницы Анатолий Клепалов. Молодая женщина с доношенной беременностью не могла самостоятельно родить: за счет ревматологического порока сердца отверстие митрального клапана с нормальных 40 мм сузилось до 5 мм, и обогащенная кислородом кровь из легких не могла попасть в левый желудочек сердца, а оттуда — во все органы. Женщину мучили одышка — даже в покое, отеки, синюшный цвет лица, кашель. Возникала угроза внутриутробной гибели плода.

Консилиум решает срочно выполнить митральную комиссуротомию, то есть расширить отверстие митрального клапана до нормальных размеров. А затем провести кесарево сечение.

Первая симультанная операция осложнилась не по вине медиков: на этапе ревизии митрального клапана… во всем родильном доме выключили электричество. Указательный палец правой руки хирурга в это время находится в левом предсердии сердца больной, малейшее его смещение перекрывает пятимиллиметровое отверстие клапана, исчезает пульс на лучевой артерии, нарушается кровоснабжение у мамы и ребенка. Хорошо, что в операции участвуют два анестезиолога: один вручную осуществляет искусственную вентиляцию легких, второй — дает знать, когда исчезает пульс. Тогда хирург срочно меняет положение своего пальца в сердце пациентки. Какое время в операционной отсутствовало электричество, сказать трудно. Участникам операции, конечно же, показалось — вечность.

После расширения митрального клапана общее состояние больной сразу улучшилось. Так как этап операции на сердце был долгим, ребенок родился в глубоком наркотическом сне, что потребовало проведения искусственной вентиляции легких. Но через трое суток маму с сыном перевели в областную больницу, где они провели послеоперационный период.

В России симультанные операции первыми стали проводить академик Ренат Акчурин и Юрий Белов. Тюменская областная клиническая больница № 1 — в числе лечебных учреждений, где эти операции стали доступны пациентам с сочетанными заболеваниями сердца и других органов. Высокий профессионализм кардиохирургов, анестезиологов-реаниматологов, торакальных хирургов позволяет проводить вмешательства вполне успешно.

Так, например, после перенесенного обширного инфаркта миокарда, осложненного клинической смертью, 47-летний пациент из Ноябрьска длительное время находился на искусственном дыхании через трубку, введенную в трахею. Продолжительное нахождение эндотрахеальной трубки в трахее осложнилось образованием рубца и сужением просвета трахеи. После удаления трубки у больного появились осиплость голоса, одышка, чувство нехватки воздуха. Медикаментозное лечение эффекта не давало, расстройство дыхания усиливалось. В областной клинической больнице № 1 подтвердили диагноз стеноза трахеи, а при коронарографии выявили сужение за счет атеро-склеротических бляшек трех коронарных артерий. То, что больного надо оперировать на трахее (восстанавливать ее проходимость) и на коронарных артериях (провести васкуляризацию миокарда), ни у кого из участников консилиума не вызывало сомнения. Однако что оперировать в первую очередь, что во вторую? Консилиум принимает решение оперировать одновременно: первым — сердце, потом — трахею.

На первом этапе в условиях искусственного кровообращения пациенту выполняют аортокоронарное шунтирование с тремя коронарными артериями. В этой части операции участвовала кардиохирург Люсине Арутюнян, ей ассистировал Николай Крючев. Второй этап — циркулярная резекция трахеи и ее пластика выполнена «родоначальником» этой операции у нас в области, кандидатом медицинских наук Иваном Поповым. Ассистировал ему заведующий отделением торакальной хирургии кандидат медицинских наук Игорь Бродер. Анестезиолого-реанимационное пособие осуществлял кандидат медицинских наук Александр Финкель. Вся операция продолжалась 6 часов 45 минут. Трое суток больной находился в отделении реанимации. Домой выписан в удовлетворительном состоянии.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что операция уникальна не только в масштабах нашего региона, ведь каждый из этапов по техническим трудностям и потенциальной опасности осложнений относится к разряду высокого риска.

Еще один пример. Ишемическая болезнь сердца у 60-летнего жителя Тарко-Сале требовала оперативного лечения. Но во время рентгенографии органов грудной клетки у него диагностированы одна опухоль в верхней доле и две опухоли в нижней доле правого легкого. Больного прооперировали: в условиях параллельного искусственного кровообращения ему наложены три шунта с коронарными артериями, причем сердце не останавливали, а с помощью специального аппарата «Медтроник» выключали из сокращения тот участок миокарда, на котором выполнялась операция. К слову, эта методика используется в областной клинической больнице более пяти лет и позволяет выполнять операции у пожилых пациентов с высоким риском. После этого были удалены опухоли правого легкого.

Анатолий Рудаков