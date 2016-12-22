Почему мы празднуем чужие праздники — День святого Валентина, хэллоуин? Потому что мало знаем — или просто забыли — свои. Чтобы напомнить молодёжи о народных традициях, в Аромашевском районе затеяли социальный проект по развитию славянской культуры, длившийся целый год, — «Горница». Название выбрали не случайно: в старину именно в горнице встречали дорогих гостей.

Делу — время, потехе — день

Задумка понравилась работникам культуры, образования, общественникам и предпринимателям… «Горница» стала действительно народным проектом. Подтверждение тому — ролики на Ютубе, у которых сотни (у некоторых — тысячи!) просмотров, множество «лайков». Проводили «Горницу» не для галочки или по указке, а от души. Финансовую поддержку доброму начинанию оказали глава района Евгений Ковальчук, депутат Тюменской областной Думы Юрий Конев.

— Начался проект с Масленицы в Аромашево. А официально стартовал в деревне Юрминка 12 июня, в день борозды. Он посвящён окончанию весенне-полевых работ, — рассказала заместитель директора муниципального учреждения культуры «Перспектива» Лариса Осинцева. — В советские времена этот праздник с размахом отмечали в колхозах и совхозах. Затем забыли. Мы решили возродить традицию. На дне борозды были и спортивные соревнования: армрестлинг, перетягивание каната — и насыщенная культурная программа, и угощение…

Так и пошло. Всё лето каждые выходные в Аромашевском районе проходили народные гулянья. 19 июня в Сорочкино отмечали Троицу.

— Этот праздник детским получился. И берёзку «завивали», и каравай испекли-величали… Скоморохи на лошади зазывали жителей села и гостей, — вспоминала, листая фотографии, собеседница. — Рядом со сценой установили палатки, где разместилась выставка «Творение рук умелых». Хозяюшки предлагали попробовать вкусную выпечку. Рукодельницы проводили мастер-классы. Мальчишки и девчонки на батутах прыгали, на электромобилях катались. Их привозили из райцентра в каждую деревню. Как говорится, чем богаты…

День рыбака (или Петровки) в Малиновке тоже удался на славу. Не помешало веселью и отсутствие клёва.

— Ухой накормили! А где рыбу взяли? — заинтриговала Лариса Николаевна. — Прошлись десантом по морозильникам! Трижды варили уху в этот день в трёх больших котлах на костре. Люди на выдумку хитры, особенно если душа веселья просит.

Праздник с медовым вкусом

А в Кармацкой, куда со всего района народ съезжается за клубникой, земляникой, смородиной, провели праздник «Спелых ягод». Согласно народному календарю в это время летом — праздник большой медведицы, покровительницы охотников. Побывали в деревеньке и охотники, и бурый мишка. Такой костюм сшили как раз к торжествам.

— Потому и действо получилось очень разнообразным, — заверила Лариса Николаевна. — С выставками народных промыслов и ремёсел, лекарственных трав, собранных в нашем крае, дегустацией варенья (более 30 сортов), обрядами и заговорами на удачную охоту. Леди фуршет (так её назвали за необычный костюм) угощала всех пирогами. Думали, что людей уговаривать придётся, чтобы поучаствовали. Не пришлось…

Медовый Спас отмечали в селе, которое славится вкусным мёдом на всю округу, — в Малоскаредном. Здесь живёт династия пчеловодов Скрипкиных. Гости могли пообщаться с главой семейства. Фёдор Фёдорович занялся пчеловодством ещё в 50-е. За качество донникового и клеверного мёда в 1980 году на ВДНХ Фёдору Скрипкину дали золотую медаль.

Что тут скажешь? Развитию пчеловодства, видимо, благоприятствует местная природа. Обширные луга изобилуют цветами-медоносами. Потому и здешний медок ценится за особый аромат и вкус.

На Яблочный Спас гостей привечали в Слободчиках. По народным обычаям празднование второго Спаса совпадает с проводами лета. Провожали его весело, с шутками-прибаутками, конкурсами да угощениями из яблочек. Всех вкусностей, которыми баловали собравшихся, и не перечесть. Хозяюшки не пожалели сил и времени, чтобы никто голодным не остался.

Праздник урожая и встречи осени — «Оспажинка» — провели в Кротово. Здесь тоже скучать никому не пришлось! В программе были и выставка (овощная!), и концерт, и спортивные состязания.

Исстари для селян осенняя пора была временем сбора урожая, заготовкой запасов на зиму… При этом важно было соблюдать обряды и традиции. Какие? Напомнили устроители праздника, они предлагали желающим поучаствовать в обрядах. К примеру, «завязывание бороды», «Богач». Так называлось деревянное блюдо, доверху наполненное зерном. В центре стояла зажжённая свеча. Прикоснувшись ладонями к блюду, нужно было взять щепотку зерна и закопать там, где никто не ходит. Считалось, что это приносит достаток и благополучие.

Сохраняя традиции предков

— 14 октября, на Покров, собрались в Русаково. Несмотря на холодную погоду, праздник удался, — заверила Лариса Осинцева. — На сельском стадионе установили яркие палатки, устроили выставки декоративно-прикладного творчества. Гостей согревали горячим чаем, угощали блинами и выпечкой.

Завершили проект в Рождество, в Новоберезовке. Более 100 лет назад на сибирские земли пришли первые переселенцы из Белоруссии. Они и основали село Новоберезовка. И сейчас здесь, как и в Ермаках, Осиновке и Еловке (Викуловский район), белорусы сохраняют традиции предков. Некоторые обряды проводятся до сих пор. Один из таких — «Звезда». Колядовать с утра по дворам ходят дети. Вечером — взрослые…

— Каждый праздник получился особенным, с изюминкой, — отметила заместитель главы Аромашевского района по социальным вопросам Ирина Таржеманова. — Потому и отклики такие получили. Люди благодарили за проект. Мы же не просто предложили собраться, стол накрыть, песни попеть. В одних поселениях к празднику мелкий ремонт в домах культуры сделали, костюмы обновили, в других — аппаратуру приобрели… Ездили по дальним сёлам. В ту же Ангарку (там 6 августа проводили праздник святых Бориса и Глеба). Небольшая деревня, расположена она в 90 километрах от райцентра. Не каждый родитель может свозить ребятишек в Аромашево, чтобы в парке на качелях-каруселях покатались. Мы привозили батуты, электромобили, сладкую вату… Устроили праздник и для детворы, и для взрослых. Кроме того, «Горница» дала возможность творческим коллективам себя показать и на других посмотреть. На Рождество в Новоберезовку приезжал известный тюменский ансамбль «Росстань». Рады были послушать его выступление.

Всего в социально-культурном проекте по развитию славянской культуры в 2016-м было 10 различных праздников. Пригласит ли «Горница» гостей в этом году?

— Проект немного отшлифуем: учтём пожелания и предложения — и снова порадуем земляков, — заверила Ирина Владимировна. — Начнём с Масленицы. Проводим её теперь не на площади у Дома культуры, как в прежние годы, а на лыжной базе. Будем рады гостям. Приезжайте. Места хватит всем!