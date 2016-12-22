Если сразу после новогодних праздников побывать на выставке голубей из питомника Юрия Неёлова, то весь год пройдёт хорошо! По словам постоянных посетителей живой экспозиции, эта «примета» работает.

Выставка, которая прошла в минувшие выходные в Тюмени, оказалась юбилейной — 45-й. С этим событием Юрия Неёлова пришли поздравить друзья-голубеводы, а также официальные гости праздника — заместитель губернатора Тюменской области, директор областного департамента АПК Владимир Чейметов, заместитель председателя Тюменской областной Думы Виктор Рейн, заместитель главы города Тюмени Ольга Векшина.

— Традиционно выставка голубей — самая первая выставка в новом году, — напомнил Владимир Чейметов. — Отрадно, что и сегодня здесь много посетителей. Впервые я побывал на этой выставке три года назад, с той поры всегда с удовольствием прихожу на ее открытие. Привлекает особая, очень позитивная аура, приятно видеть увлеченных людей.

— Выставка несет добро и красоту, и я очень рад участвовать в столь светлом событии, — поделился своими впечатлениями Виктор Рейн. — Увлечение голубями Юрий Васильевич пронес через всю жизнь, и я уверен, что это нечто большее, чем просто хобби.

Около 800 голубей в питомнике Юрия Неёлова.

— Сколько помню себя, всегда после прихода нового года открывалась выставка голубей Юрия Васильевича, — подключилась к разговору Ольга Векшина. — Сегодня здесь собралось много его друзей-голубеводов, и я хочу всем им пожелать гордо нести это звание!

Воздушные шарики в виде белоснежных птиц (символ открытия выставки) запустили в небо Юрий Неёлов и Василич — ростовая кукла-голубь.

— Мы посчитали — это 45-я выставка, здесь около 600 голубей 45 пород, — сказал Юрий Неёлов, председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике. — Многие из представленных птиц уже участвовали в выставках за рубежом и возвращались с наградами. Недавно я возил в Германию восемь голубей, в итоге вернулся с двумя золотыми медалями и шестью серебряными. Вообще, в Европе к голубям отношение особое. Голубеводы, выводящие породы чемпионов, получают от государства различные преференции. У нас, к сожалению, такого нет, голубеводы разводят голубей своими силами и создают клубы, чтобы поддерживать общение…

100 голубей Юрия Неёлова недавно обосновались в Севастопольском детском доме.

Во время осмотра выставки Юрий Васильевич показал своих любимцев — русских статных голубей. А ещё — породу, которую он вывел сам. Чёрного чубатого кудрявого голубя до этого в природе не было! Не без гордости представил три новых породы из своего питомника — китайские чайки, якобины и северо-кавказские статные русские голуби.

Посетители с удовольствием рассматривали вычурные оперенья птиц, удивлялись их размерам… Вот голуби — совсем маленькие, а эти — просто огромные! Как всегда, полюбоваться на голубей пришли родители с детьми. Были здесь и особые гости — воспитанники из детского дома «Сияние Севера». Своих юных земляков Неёлов приглашает на выставку каждый год. Дети из санатория «Большой Тараскуль» подарили Юрию Васильевичу своего голубя — вязаного…

Большая часть голубей содержится в тюменском питомнике, а всего их около 800.

— Могло быть и больше, если бы я их не раздавал, — пояснил Юрий Неёлов. — Часть птиц подарил Тобольскому кремлю, часть — Ярославскому зоопарку, а недавно еще 100 голубей определил на жительство в Севастопольский детский дом…