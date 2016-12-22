С добрыми напутствиями — голубевод Неёлов
Если сразу после новогодних праздников побывать на выставке голубей из питомника Юрия Неёлова, то весь год пройдёт хорошо! По словам постоянных посетителей живой экспозиции, эта «примета» работает.
Выставка, которая прошла в минувшие выходные в Тюмени, оказалась юбилейной — 45-й. С этим событием Юрия Неёлова пришли поздравить друзья-голубеводы, а также официальные гости праздника — заместитель губернатора Тюменской области, директор областного департамента АПК Владимир Чейметов, заместитель председателя Тюменской областной Думы Виктор Рейн, заместитель главы города Тюмени Ольга Векшина.
— Традиционно выставка голубей — самая первая выставка в новом году, — напомнил Владимир Чейметов. — Отрадно, что и сегодня здесь много посетителей. Впервые я побывал на этой выставке три года назад, с той поры всегда с удовольствием прихожу на ее открытие. Привлекает особая, очень позитивная аура, приятно видеть увлеченных людей.
— Выставка несет добро и красоту, и я очень рад участвовать в столь светлом событии, — поделился своими впечатлениями Виктор Рейн. — Увлечение голубями Юрий Васильевич пронес через всю жизнь, и я уверен, что это нечто большее, чем просто хобби.
Около 800 голубей в питомнике Юрия Неёлова.
— Сколько помню себя, всегда после прихода нового года открывалась выставка голубей Юрия Васильевича, — подключилась к разговору Ольга Векшина. — Сегодня здесь собралось много его друзей-голубеводов, и я хочу всем им пожелать гордо нести это звание!
Воздушные шарики в виде белоснежных птиц (символ открытия выставки) запустили в небо Юрий Неёлов и Василич — ростовая кукла-голубь.
— Мы посчитали — это 45-я выставка, здесь около 600 голубей 45 пород, — сказал Юрий Неёлов, председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике. — Многие из представленных птиц уже участвовали в выставках за рубежом и возвращались с наградами. Недавно я возил в Германию восемь голубей, в итоге вернулся с двумя золотыми медалями и шестью серебряными. Вообще, в Европе к голубям отношение особое. Голубеводы, выводящие породы чемпионов, получают от государства различные преференции. У нас, к сожалению, такого нет, голубеводы разводят голубей своими силами и создают клубы, чтобы поддерживать общение…
100 голубей Юрия Неёлова недавно обосновались в Севастопольском детском доме.
Во время осмотра выставки Юрий Васильевич показал своих любимцев — русских статных голубей. А ещё — породу, которую он вывел сам. Чёрного чубатого кудрявого голубя до этого в природе не было! Не без гордости представил три новых породы из своего питомника — китайские чайки, якобины и северо-кавказские статные русские голуби.
Посетители с удовольствием рассматривали вычурные оперенья птиц, удивлялись их размерам… Вот голуби — совсем маленькие, а эти — просто огромные! Как всегда, полюбоваться на голубей пришли родители с детьми. Были здесь и особые гости — воспитанники из детского дома «Сияние Севера». Своих юных земляков Неёлов приглашает на выставку каждый год. Дети из санатория «Большой Тараскуль» подарили Юрию Васильевичу своего голубя — вязаного…
Большая часть голубей содержится в тюменском питомнике, а всего их около 800.
— Могло быть и больше, если бы я их не раздавал, — пояснил Юрий Неёлов. — Часть птиц подарил Тобольскому кремлю, часть — Ярославскому зоопарку, а недавно еще 100 голубей определил на жительство в Севастопольский детский дом…