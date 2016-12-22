Обращали внимание, как в наших магазинах много людей с хмурыми, озабоченными лицами? Кто-то погружен в себя, кто-то нервничает из-за пустяка… В непростое время мы живём: кризисы, кредиты, дороговизна. Да еще эти холода! Неудивительно, что любое проявление заботы, особенно со стороны незнакомых тебе людей, вызывает сначала недоверие, а затем — чувство душевного тепла. Наш рассказ — о тех, кто в силу своих возможностей старается помочь абсолютно чужим для них людям…

Чайку не желаете? или «Дастархан» по-тюменски

Перекресток улиц Салтыкова-Щедрина и Фабричной, магазин «Лунный свет», обычный мини-маркет: хлеб, молоко, выпечка, полуфабрикаты. В уголке у прилавка — столик. На нём — термос, коробка с чайной заваркой, пластиковые кружечки. Странно — еще недавно их не было, да и ценника нигде не видно. Продавщица Аида улыбается:

— Это наш директор придумал. Кто хочет чаю попить — пожалуйста, можно бесплатно!

За подробностями мы обратились к директору сети магазинов «Лунный свет» Шаху Аскарову. И вот что он нам рассказал:

— Идея поставить в магазине термосы с кипятком, чайными пакетиками и стаканами пришла мне в голову в начале этой зимы, с приходом первых холодов. Видел, как люди с мороза приходят: греют руки, ежатся. И еще заприметил: многие покупают нашу выпечку и тут же в магазине едят всухомятку. Вот и решил обустроить такие «дастарханы», чтобы чай всегда горячий был для покупателей. В моих магазинах на улице Котовского, Щербакова и в поселке Боровский такие столы стоят уже полгода, покупатели привыкли к этому – кто-то пьет «пустой» чай, кто-то покупает кофе, булочки и перекусывает тут же. А здесь я совсем недавно поставил такой стол, но вижу, что к нему то и дело подходят за чаем или кипятком.

…В месяц у Шаха на такой стол уходит до 1400 рублей. В основном попить чайку приходят строители и таксисты — от 20 до 40 человек в день. На мой вопрос: «Не накладно ли?» — Шах говорит: ничего страшного, зато покупатели довольны и обогреты…

Пожилым — доставка бесплатно

Магазин «Киевский» расположен по соседству с «Лунным светом», и в нем своя социальная акция: пожилым людям, которые живут неподалеку от магазина, но ограничены в передвижениях, доставляют продукты на дом. Доставка — бесплатная.

— Мы это придумали около двух лет назад, — вспоминает генеральный директор магазина «Киевский» Анастасия Ноздрина. — Началось с того, что мы долго не видели одну нашу постоянную и любимую клиентку, пенсионерку Евдокию Степановну. Когда она всё же пришла, мы спрашиваем: куда же вы пропали? Оказывается, она не могла выйти из дома, давление было очень высокое. Вот и решили носить ей продукты. Она нам звонит, мы составляем список, а потом приносим ей все нужное домой.

Вскоре задумались: она же не одна у нас такая в округе, может, и другим такая помощь нужна? Написали объявление, сейчас у нас около десяти таких постоянных клиентов. Бабушки почти все одинокие…

— Ой, какие они молодцы! — Евдокия Степановна Левдина, к которой мы пришли в гости, охотно рассказывает про свой любимый магазин. — Мне 77 лет, сын Андрей живет с семьей в Нефтеюганске, а я тут без родных. Сын звал к себе, но Север меня не любит — я там болею очень. Я и тут-то с давлением мучаюсь и тогда не могу на улицу выходить — задыхаюсь. Когда мне в «Киевском» предложили носить продукты на дом, да еще с бесплатной доставкой, очень обрадовалась — это такое подспорье!

Обычно продукты пенсионерам носит грузчик Дмитрий Султанов. Евдокия Степановна его очень ценит:

— Дима всегда такой улыбчивый, и про здоровье спросит, и сумку разгрузить поможет. У нас с «Киевским» настоящая дружба: друг друга всегда поздравляем с праздниками, на день рождения мне подарок принесли — коробку чая и сладости. А когда у меня однажды упал резко уровень сахара, а дома не оказалось сладкого, учредитель магазина Михаил Хаммедов послал мне гроздь винограда!

Еще одна клиентка магазина, Нина Васильевна Скорикова, начала пользоваться услугой бесплатной доставки продуктов, когда появились проблемы с ногами. Рассказывает:

— Сначала мне соседи помогали, потом пыталась делать заказы социальному работнику, но она не всегда приходила, а потом знакомые мне про «Киевский» рассказали. Я сначала не поверила — это же невыгодно! Позвонила в магазин, мне там все объяснили. С той поры я раз-два в неделю им звоню. Всегда вежливое общение, девочки рассказывают про скидки, спрашивают, какой купюрой будет расчет, и сразу сдачу курьеру дают. Дима всегда прибегает, и в мороз, и в дождь, продукты все свежие, овощи и фрукты — все как на подбор! Рассказала про эту услугу своей соседке, она теперь тоже продукты на дом заказывает, очень довольна. А ко мне пока дети приехали из Вологды, сами за продуктами ходят, так что я временно в «Киевский» не звоню…

Чем мы не «чив»?

Чужой пример заразителен, мы решили тоже внести свою лепту в акции магазинов — в «Лунном свете» оставили на столике россыпь конфет к бесплатному чаю и субботний номер «ТИ». Ну а бабушкам, Евдокии Степановне и Нине Васильевне, подарили по фирменной известинской коробке конфет.

Предлагаем вам, уважаемые читатели, рассказать нам о подобных примерах «социального волонтёрства». Самые интересные из них мы опубликуем на страницах нашей газеты. Ведь это так важно — в кризисы и холода! — не забывать, что кому-то рядом еще труднее, чем тебе…

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