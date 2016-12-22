Один из нынешних трендов ландшафтного дизайна — культуры с красными, оранжевыми, желтыми, розовыми и пестрыми цветами. Оно и понятно: наступил год Огненного Петуха, а эта птица отличается ярким, разноцветным оперением. Вот и цветоводам захотелось внести в садовую палитру больше сочных, жизнеутверждающих красок. Тем более что сделать это несложно — с помощью однолетних растений.

Торжество цвета

Один из нынешних трендов ландшафтного дизайна — культуры с красными, оранжевыми, желтыми, розовыми и пестрыми цветами. Оно и понятно: наступил год Огненного Петуха, а эта птица отличается ярким, разноцветным оперением. Вот и цветоводам захотелось внести в садовую палитру больше сочных, жизнеутверждающих красок. Тем более что сделать это несложно — с помощью однолетних растений.

Для тех, кто следит за модой, мы предлагаем небольшой обзор интересных сортов и гибридов однолетников, позволяющих внести современные, эффектные элементы в интерьер участка.

Начнем с растения, которое нужно срочно посеять на рассаду, — пеларгонии. Этот так называемый деревенский цветок уже не первый год активно используется ландшафтными дизайнерами в оформлении не только клумб, газонов, но даже дворцовых площадей. Профессионалы и любители ценят герань за неприхотливость, пышную зелень, обильное, долгое цветение и, конечно же, за цвет — сочный, торжественный.

В серии «Рафаэлла» есть практически все цвета — белый, розовый, персиковый, оранжевый и алый. В открытом грунте растения этой серии цветут до поздней осени. Если их перевезти в теплые квартиры, то своими некрупными, но яркими соцветиями «Рафаэлла» будет радовать как минимум до Нового года. Такую же удивительную жизнестойкость демонстрирует и пеларгония серии «Орбит» с более крупными цветами. Безусловным лидером серии является герань глубокого вишневого цвета, которая так и называется — «Вишня».

Не менее популярную петунию сеем во второй половине февраля. Богатая цветовая палитра этой культуры позволяет ей всегда быть в тренде. В свете нынешних тенденций на роль фаворитов претендуют густо-розовая «Валентина», темно-бордовая «Бургундия» и пестрые сортосмеси.

Бархатцы тоже никогда не выйдут из моды. Их можно увидеть практически на всех участках, причем необязательно в клумбе или цветнике. Растения великолепно соседствуют с капустой и луком, морковью и кабачками, солнечными островками выделяясь на фоне изумрудных грядок. Сортов бархатцев очень много: от красной «Кармен», оранжевой «Мандаринки» до золотистого «Каландо лимончика».

Среди высокорослых выделяется «Бархатный сезон», отличающийся смесью окрасок, тонколистные «Карина оранжевая» и «Лулу».

Из низкорослых — высотой всего 45 сантиметров — можно выбрать серию «Антигуа» с крупными цветами лимонного, желтого и оранжевого цвета, которые будут украшать сад до первых морозов. Обычно бархатцы сеют на рассаду в середине апреля в теплице.

В те же сроки сеют и астры. Правда, многие садоводы стали отказываться выращивать эту культуру, поскольку она очень часто поражается болезнями и погибает либо в «рассадном» возрасте, либо на стадии формирования бутонов. Как показала практика, чтобы астра выросла крепкой, здоровой, сеять ее лучше всего под зиму. Кроме того, желательно регулярно менять место посадки, при выращивании использовать средства защиты от болезней.

Если строго следовать агротехническим правилам, астры вас отблагодарят. Только на минутку представьте себе, как роскошно будет выглядеть осенний сад, украшенный белыми, синими, лососевыми «звездами» группы «Леди Коралл» или причудливыми красными и розовыми «Драконами»!

Альтернатива астры — цинния. У этой культуры столько необычных сортов появилось в последние годы! В цветовой гамме группы «Исполинов» есть циннии белые, жёлтые, лососевые, красные, сиреневые, розовые. Не менее интересна серия «Сенсация» с розовыми, кремовыми, алыми цветками диаметром до 15 см на стебле высотой 45-50 см. Циннию выращивают через рассаду. Сеют в теплице в середине апреля.

В компании с ней можно посеять и «Мадам Баттер­фляй» — сортосмесь махрового антирринума (львиного зева). Его лепестки различных оттенков напоминают яркую бабочку. Цветут антирринумы до самого снега, выращивать их можно как на клумбе, так и в вазонах.

Высокорослая клеома великолепна как в одиночных посадках, так и в паре с «малышами» — алиссумом, агератумом, бархатцами. В оправе из плотного белого, сиреневого, лимонного бордюра она особенно выигрышно смотрится на газоне. Такое ощущение, что ее соцветия-стрекозки вспорхнут в небо, лишь только дунет ветерок. Усиливается это впечатление, когда на нежный аромат клеомы слетаются настоящие стрекозы и бабочки. Несмотря на кажущуюся хрупкость кустов, достигающих высоты более метра, стебли у них прочные, покрытые защитными шипиками. Клеома сортов «Кружева» и «Фиолетовая королева» придаст саду особый шарм. Ее тоже выращивают в теплице через рассаду, высевая во второй половине апреля.

Если вам некогда заниматься рассадой, но хочется внести современные нотки в дизайн сада, возьмите лаватеру. Она великолепна и неприхотлива, хороша как в одиночных посадках, так и в клумбах.

К розовой, малиновой лаватере можно добавить однолетние штокрозы или двулетние, с огромными махровыми цветами. Например, «Скарлет», «Бордо», «Желтая Королева», «Шоколад» отлично задекорируют неприглядные участки на даче, хозяйственные постройки, заборы и защитят сад от любопытных глаз. Благодаря цветовому разнообразию — от белого до черного — мальва, как и пеларгония, вновь стала очень популярным растением. Эти культуры сеем в грунт в конце мая — начале июня.

Трехметровая лиана лунноцветущей ипомеи за один сезон превратит вашу беседку в сказочную пещеру, где можно спрятаться от жары и дождя, отдохнуть, помечтать, глядя на огромные колокольчатые цветы, которые распускаются ночью или в пасмурную погоду. Да только одни названия ипомеи чего стоят: «Вишневая шаль», «Шоколад», «Леди в фиолетовом», «Рубиновые огни». Посев проводим в грунт в конце мая — начале июня.

О «малышах» — почвопокровных, низкорослых растениях — мы уже упомянули. Без них портрет современного сада был бы незаконченным.

Пестрые мезембриантемумы изысканно оттеняют голубоватую хосту, нежно-зеленый папоротник, молочные метелки злаковых культур. В обрамлении мезембриантемума даже серые камни на альпийской горке выглядят как произведения скульптора. Эти растения хороши и в бордюрах, и в кашпо. Сеют их в грунт в конце мая.

Душистый алиссум и пушистый агератум в особом представлении не нуждаются. Сами по себе и в паре эти две культуры позволяют создавать на участке массу интересных композиций. На ковре из белоснежного алиссума или фиолетового агератума выигрышно смотрятся любые яркие высокорослые растения.

Алиссум выращивают в теплице через рассаду (апрель) либо сразу сеют в прогретую землю. Чтобы агератум хорошо разросся и раньше зацвел, его высевают в марте.

Из однолетников, которые сеют в грунт в конце мая — начале июня, в год Огненного Петуха вновь стали пользоваться спросом лён крупноцветковый, кларкия изящная, флоксы Друммонда, декоративные подсолнухи, душистый горошек. Ну и, конечно же, мавританский газон, состоящий из злаковых трав, напоминающих перья, и неприхотливых, но сочных, ярких цветов — мака, льна, календулы, гипсофилы, гвоздики.

Если вы хотите быть оригинальными, попробуйте сделать миксы из цветочных и овощных культур. Например, обрамить клумбу с цинниями разноцветными салатами. Либо декоративной капустой. Выбор гибридов довольно богатый: F1 «Пурпурный голубь», F1 «Принц», F1 «Павлин», F1 «Нагойя», F1 «Осака», F1 «Салют». Это красивые крупные растения с зелеными, пурпурными и даже коричневыми гладкими либо гофрированными листьями. Сеют декоративную капусту вместе с обычной, в апреле.

Все растения, о которых мы сегодня рассказали, — старые, добрые знакомые. И вырастить их не так уж сложно. Главное, захотеть перемен и включить фантазию.

Без шапочек и чёрных ножек

В феврале приступаем к посеву на рассаду основных овощных культур — перцев, баклажанов и томатов.

О том, как выбирать и готовить почвогрунт для будущих посевов, мы подробно рассказали в январском выпуске приложения «Здравствуй, сад!». Поэтому лишь напомним: в почве не должно быть доломитовой муки и большого количества удобрений, «жарить» ее в духовке или «варить» на водяной бане нельзя, проморозить — желательно. Для профилактики грибных заболеваний землю за сутки-двое до посева пролейте раствором биопрепарата «Алирин-Б».

Теперь о семенах. Требуют ли они какой-то специальной подготовки перед посевом? Этот вопрос особенно волнует дачников. Одни из них обращаются за помощью к профессионалам, другие, начитавшись «полезных» советов в интернете, начинают экспериментировать: замачивают семена в стимуляторах роста, выдерживают в термосах или холодильнике, проращивают, завернув в мокрую салфетку… В результате таких экзекуций большая часть семян попросту погибает.

Повторяем еще и еще раз: семена гибридов никакой подготовки не требуют! Они уже обработаны от болезней, а инкрустированные или дражированные даже имеют в своей защитной оболочке запас микроэлементов и стимулятор роста. Перед посевом семенам гибридов нужно одно — немного полежать на воздухе.

А вот сортовые семена и те, что взяты из плодов, выращенных дачниками на своем участке, желательно обработать от возможных грибных заболеваний. Делается это так: семена из пакетика пересыпают в марлевый мешочек, выдерживают в розовом растворе марганцовки 10-15 минут, затем промывают в проточной воде и подсушивают. Еще проще обработка — в растворе «Алирина-Б».

Посев проводим в теплую увлажненную землю на глубину не более 1,5-2 см. Верхний слой грунта обязательно уплотняем, чтобы на всходах не было «шапочек» — оболочки семечка.

Посевы держим под пленкой или укрывным материалом только до того момента, пока не появятся первые петельки всходов. Затем емкости выставляем на освещенное место, чтобы растения не вытянулись.

Рассаду поливаем только теплой, отстоянной водой, в которую можно добавить «Росток» — 2 колпачка на 1 литр воды. Это поможет развитию корневой системы. Лучшее время для полива — утренние часы. Ни в коем случае не поливайте рассаду на ночь!

Что делать, если некоторые растения взошли с «шапочками»? Попробуйте пинцетом, зубочисткой снять оболочку семечка. Если «шапочка» сидит крепко, растение придется удалить — оно не сможет нормально развиваться.

Главный враг нежной рассады — грибное заболевание «черная ножка». Когда всходы начинают падать, как подкошенные, почву необходимо срочно полить раствором «Алирина-Б» или в крайнем случае «Максимом».