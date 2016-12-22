Про февраль говорят, что он зиму выдувает. День прибывает уже не на воробьиный скок, а на лошадиный шаг, небесная синева всё чаще проглядывает сквозь серую мглу, солнечные лучи всё активнее пробиваются к земле сквозь снежный покров. Даже в воздухе чувствуется приближение весны. Ускоряющиеся природные ритмы задают свой темп и нам, дачникам. Как всё успеть за короткий февраль? Лунный календарь подскажет.

1 февраля с 01-48 до 05-51 3 февраля растущая Луна в Овне. Дни непосадочные. Готовим емкости и грунт для посева. При необходимости приобретаем семена, землю, препараты для защиты растений и стимуляторы роста.

3 февраля с 05-51 до 08-41 5 февраля растущая Луна в одном из продуктивных знаков зодиака — Тельце. Именно в эти дни удаются посевы земляники, цветочных культур, а также томатов, перцев, баклажанов, предназначенных для ранней высадки в обогреваемые теплицы. В огороде на подоконнике можно посеять на рассаду сорта и гибриды огурцов, томатов, перцев, которые дадут ранний урожай и будут плодоносить в условиях квартиры.

5 февраля с 08-41 до 11-04 7 февраля растущая Луна в Близнецах. Хотя знак малопродуктивный, в эти дни удаются посевы земляники ремонтантной, цветочных вьющихся культур. Готовим емкости и почвогрунт для предстоящих посевов и пикировки подросшей рассады, приобретаем недостающие семена, средства защиты растений, удобрения. Уделите внимание не только подрастающей рассаде, но и комнатным растениям. При обнаружении трипсов, паутинных клещиков проводим обработки биопрепаратами, чтобы не допустить распространение вредителей на новые посевы и посадки.

7 февраля с 11-04 до 13-42 9 февраля растущая Луна в знаке Рака. Наиболее благоприятные дни для посевов, пикировки подрастающей рассады и пересадки комнатных цветов. Что сеем? Высокорослые сорта и гибриды томатов, огурцы и перцы, которые будут расти в обогреваемых теплицах, сельдерей черешковый и листовой. Из цветочных культур — эустому, пеларгонию, львиный зев, лобелию, петунию. Для получения ранней витаминной зелени продолжаем повторные посевы салатов, рукколы, японской капусты. Обильный полив растений с подкормкой — для комнатных растений, щадящий полив — для рассады. При обнаружении вредителей, очагов болезней задействуем биопрепараты.

9 февраля с 13-42 до 17-53 11 февраля Луна в знаке Льва. Дни полнолуния. Полнолуние 11 февраля в 04-34. Неблагоприятный период для любых посевов, пересадок, так как в эти дни очень уязвима корневая система растений. Проверьте, как хранятся луковицы гладиолусов, нет ли трипса на них, очагов болезней. На участке набросайте снег в теплицы, осмотрите, нет ли на стволах яблонь, груш следов, оставленных острыми зубами зайцев и мышей. Чтобы мыши не смогли подобраться к плодовым культурам под снегом, хорошенько оттопчите его в приствольных кругах всех плодовых культур.

11 февраля с 17-53 до 00-44 14 февраля убывающая Луна в Деве. Дева — самый благоприятный знак для цветов, однако полнолуние вносит свои коррективы в привычный распорядок, поэтому 11 и 12 февраля нежелательно пересаживать ни комнатные культуры, ни рассаду. А вот 13 февраля можно смело работать: сеять, пересаживать, поливать и подкармливать все растения в доме.

14 февраля с 00-44 до 10-42 16 февраля убывающая Луна в знаке Весов. Дни посадочные. На убывающую Луну сеем на рассаду корневой сельдерей, высокорослые сорта томатов, перцев, баклажанов, огурцов для обогреваемых теплиц и теплых лоджий, а также петунию, пеларгонию, гвоздику Шабо, сальвию и другие цветочные культуры.

16 февраля с 10-42 до 22-53 18 февраля убывающая Луна в Скорпионе. Благоприятные дни для посевов, посадок, полива и подкормки растений. Пикируем подрастающую рассаду, сеем томаты, перцы, баклажаны, цветочные культуры, корневой сельдерей, лук-порей.

18 февраля с 22-53 до 11-09 21 февраля убывающая Луна в Стрельце. Дни непосадочные. Постарайтесь не беспокоить растения. Возможны обработки от появившихся на рассаде насекомых-вредителей, очагов болезней с использованием биопрепаратов «Фитоверм» и «Алирин-Б». Посетите сад, стряхните снег с веток деревьев, оттопчите его вокруг приствольных кругов деревьев. Побольше снега занесите в теплицы. Готовим семена, емкости, грунт для последующих посевов и пикировки.

21 февраля с 11-09 до 21-18 23 февраля убывающая Луна в Козероге. Несмотря на убывающую Луну, сеем томаты, перцы, баклажаны для теплиц и парников, поскольку это самые лучшие агрономические сроки. Полив и подкормка растений на подоконниках. Не пропустите появление насекомых-вредителей на рассаде и комнатных цветах.

23 февраля с 21-18 до 04-25 26 февраля убывающая Луна в Водолее. Дни непосадочные, но подготовка к дачному сезону продолжается. Готовим землю и емкости к предстоящей пикировке рассады, посеву. Приобретаем удобрения и стимуляторы роста, препараты для защиты сада от вредителей и болезней. При необходимости проводим отбраковку либо лечение луковиц гладиолусов. Не меньшего внимания требуют и корнеклубни георгинов, хранящиеся в погребах или подвалах.

26 февраля с 04-25 до 08-53 28 февраля Луна в Рыбах. Дни новолуния. Новолуние 26 февраля в 18-59. В эти дни нежелательно работать с рассадой. При необходимости проводим полив. Посев томатов, перцев, баклажанов возможен 28 февраля, но только сухими семенами.