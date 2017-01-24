Китайский Новый год не принёс приятных известий хоккеистам ханты-мансийской «Югры».

В канун праздника клуб проиграл в очередном матче КХЛ и отдалился на недосягаемое расстояние от зоны плей-офф. Весть эта застала северян в Финляндии, где, как известно, правит Йолупукки, которому чужды восточные новогодние традиции.

Поединок против «Йокерита» в Хельсинки был заключительным, третьим в выездной серии «Югры». Прежде команда потерпела поражения от двух одноименных динамовских клубов: по буллитам в Риге (1:2Б) и в основное время в Минске (1:4). Это приперло югорчан к стене. Каждое следующее поражение могло стать последним с точки зрения борьбы за попадание в плей-офф. Матчей до конца регулярки оставалось все меньше, а отставание от зоны плей-офф выездных результатов все росло.

Хоккеисты это понимали и взялись за дело с первого периода. Уже на 8-й минуте Никита Двуреченский открыл счет, удачно добив шайбу, отскочившую от лицевого борта. Под занавес первого периода финны сравняли счет, но через две минуты после возобновления игры югорчане вновь вышли вперед. Отличился Андрей Анкудинов, вышедший один на один с голкипером «Йокерита». На экваторе матча хозяева льда вновь сравняли цифры на табло, и в этот раз попытка оказалась более удачной — следом они отличились еще дважды. Ко второму перерыву югорчане отыграли одну шайбу и ушли в раздевалку со счетом 3:4.

В третьем периоде продолжились игры в догонялки. На 48-й минуте финны забили пятую шайбу. Югорчане на 51-й сократили отставание до минимума, на 57-й в большинстве смогли сравнять счет. И все же волевой победы не получилось. На 59-й минуте финн Пекка Йормакка вбил последний гвоздь в надежды югорчан на плей-офф. Он подправил шайбу на пятаке при розыгрыше лишнего.

Завершит сезон «Югра» шестью домашними матчами. 1 февраля в Ханты-Мансийске сыграет рижское «Динамо», 3-го — «Йокерит», 5-го — минское «Динамо».