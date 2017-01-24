Ни гонки без медали! Под таким лозунгом провели чемпионат Европы по биатлону тюменцы Александр Логинов и Ирина Старых.

Соревнования стали первыми для них после отбывания дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Также четыре медали из Польши увезла югорчанка Светлана Слепцова, старающаяся вернуться в основу сборной России.

На прошлой неделе мы рассказывали об их золотом успехе в индивидуальных гонках. В этих дисциплинах награды были разыграны в первый соревновательный день в польском Дужники-Здрой. Спустя сутки, 27 января, здесь же состоялись спринты. Александр Логинов по итогам занял второе место. Он не допустил ни одного промаха, однако уступил 4,9 секунды не закрывшему одну мишень болгарину Владимиру Илиеву. Его земляк Красимир Анев (16,7 секунды, 0 промахов) взял бронзу.

Спустилась с золотой ступени в этот день и Старых. Она допустила один промах и, уступив чемпионке 37,8 секунды, завоевала бронзу. Лучшей стала украинка Юлия Джима. На серебряную ступень поднялась югорчанка Светлана Слепцова. При столь же идеальной стрельбе, как и у чемпионки, она была медленнее на 27 секунд.

28 января были разыграны последние личные награды чемпионата. Биатлонисты вышли на старт пасьютов. Логинов победил. Уже после первого рубежа он возглавил гонку и за следующие четыре круга увеличил свое преимущество над ближайшим преследователем до 27,8 секунды. Не помешал ему и промах на последнем рубеже. Серебро взял тюменец Евгений Гараничев. Он стартовал 17-м, но уже после первой точной стрельбы переместился на 5-ю строчку, а после следующей — на вторую. Третий рубеж обернулся для него одной незакрытой мишенью. Вперед вышел югорчанин Алексей Волков. Но на последнем рубеже Гараничев вернул себе второе место. Волков же (1:01,6; 1) потерял бронзу, на которую претендовал. Она досталась лидеру сборной Латвии Андрею Расторгуевсу (59,5; 4).

В женском пасьюте лидировала Старых, которая во второй раз на чемпионате продемонстрировала идеальную стрельбу в гонке с четырьмя рубежами. На экваторе гонки она вышла на вторую строчку и сократила отставание от Джимы с 37 до 23 секунд. Промах украинки на третьей стрельбе позволил тюменке приблизиться к сопернице вплотную, а оплошность Джимы на заключительном рубеже вывела Старых на первое место с комфортным преимуществом. Серебряная Джима уступила на финише 19,8 секунды. По ходу последнего круга она ушла от Слепцовой, которой досталась бронза (32,1). Югорчанка не закрыла лишь одну мишень на последней лежке.

Завершали чемпионат эстафеты. Сначала были разыграны медали в одиночной смешанной эстафете. У России первой на дистанцию вышла югорчанка Дарья Виролайнен. Ее немного подвела стойка, из-за чего передать эстафету Гараничеву удалось лишь восьмой в 25 секундах от лидера. Тюменец десятью точными выстрелами переместил команду на лидерскую позицию и вновь отправил на дистанцию Виролайнен. Свой второй этап представительница ХМАО провела чуть лучше, чем первый. На сей раз она отправила Гараничева в гонку вторым вслед за чехом Крупчиком, но отставание было почти тем же, что при первой передаче, — 21 секунда. На лежке лидер Крупчик зашел на два штрафных круга, поэтому гонку возглавили Гараничев и норвежец Кристиансен, которые без дополнительных патронов тоже не обошлись. После стойки Гараничев ушел на дистанцию с большим преимуществом и сохранил его до финиша, принеся сборной России золото. Серебро досталось норвежцам, бронза — полякам.

Через несколько часов стали известны и чемпионы классической смешанной эстафеты. Забойщицей у россиян выступила Старых. Даже несмотря на один дополнительный патрон на стойке, на последнем круге она сумела обогнать более метких попутчиц и отправить Слепцову в гонку с преимуществом в 9,4 секунды. Югорчанке, как и тюменке, понадобился лишь один лишний выстрел на стойке. Она увеличила преимущество до полуминутного. Мужскую часть дистанции начал Волков. Как и предшественница, он использовал одиннадцать патронов. Логинов завершал дистанцию. На старте его этапа преимущество составляло 48,8 секунды. На лежке тюменец заставил понервничать: лишь третьим дополнительным патроном он закрыл мишень, которая не покорилась основной обойме. Преимущество сократилось до 32 секунд. Но на стойке наш земляк исправил все ошибки. За счет большого преимущества сборная России сумела в последней гонке чемпионата Европы победно финишировать с российским триколором в руках. Норвежцы взяли серебро, украинцы — бронзу.