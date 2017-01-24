В Тюменской областной Думе чествовали самых активных представителей зимнего плавания.

Зимнее плавание в регионе уже давно больше чем спорт. Его активно поддерживают тюменские «единороссы». В региональном отделении Всероссийской политической партии «Единая Россия» даже реализуется отдельный партийный проект «Моржи Тюмени». Его куратором является депутат Тюменской областной Думы Алексей Салмин.

— У нас в регионе реализуется 30 проектов, но «Моржи Тюмени» — самый необыкновенный, — обратился к собравшимся первый заместитель председателя Тюменской областной Думы, секретарь Тюменского регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов. — Это интересный, яркий проект! Могу вас заверить, что на любых совещаниях, где заходит об этом речь, он вызывает неподдельный интерес. Своим энтузиазмом и активной жизненной позицией вы показываете пример не только тюменцам. Мы ценим ваше увлечение и товарищеский дух, который вас объединяет. И всегда поддерживаем Алексея Павловича Салмина, который вкладывает душу в реализацию партийного проекта.

Андрей Артюхов вручил благодарственные письма регионального отделения «Единой России» наиболее активным членам федерации зимнего плавания, а также спонсорам и меценатам. Все они в декабре прошлого года хорошо потрудились, занимаясь организацией V открытого турнира городов России по зимнему плаванию.

У следующей награды оказалась более длинная предыстория. В марте 2014 года тюменские моржи совершили попытку по установлению рекорда на самую протяженную непрерывную эстафету в ледяной проруби — 100 километров. Утверждения ждали долго. Наконец в Тюмень пришло официальное подтверждение о признании рекорда. Организаторам мероприятия Алексей Салмин вручил памятные дипломы от Книги рекордов России.

— Движение любителей зимнего плавания будет и дальше развиваться, — заверил Алексей Салмин. — Когда на горизонте только-только появилась перспектива принять чемпионат мира в 2016 году, я говорил, что этот турнир выведет нас на совершенно другой уровень развития. Мы успешно провели соревнования. Теперь боремся за то, чтобы зимнее плавание признали официальным видом спорта в России. И, конечно же, будем бороться за то, чтобы Тюмень была первым городом не только в России, но и в мире, как по развитию спортивного движения, так и по научному изучению зимнего плавания.

Любители зимнего плавания в ответ поблагодарили депутатов за активную поддержку.

— Нам много помогали и словом, и делом. Помогали с финансированием. Но самое главное спасибо хочется сказать за человеческое отношение к движению тюменских моржей! — заключил руководитель Центра закаливания «АквАйСпорт-Тюмень» Андрей Агарков.