204 килограмма пластиковых крышек собрали тюменцы, решившие участвовать в проекте экологического движения «Зелёный хоровод». Как отмечают организаторы, с каждым разом участников становится больше и число собранных крышек растёт!

В индивидуальном зачете первое место занял(а) неизвестный(ая) тюменец(ка), который(ая) принес(ла) белый пакет с 6,57 кг крышечек. На втором месте — Людмила Потапова с 3,05 кг, на третьем — Галина Онищук с 1,56 кг. Всего в индивидуальной группе зарегистрирован 21 участник. Самым старательным в подарок — йога-занятие в школе йоги «Мудра».

В групповом зачете крышечки собирали ребята из восьми школ города. Больше всех потрудились ученики школы № 69: они собрали 87,74 кг пластиковых крышек и заняли первое место. На втором — школа № 32 с 42,98 кг крышечек, на третьем — второклассники школы № 40 – 20,55 кг! Экологи благодарны и ребятам из гимназии № 49, школ № 94 (3 «В» класс), № 89 (5 «В» класс), колледжа экономики, управления и права и школы № 45. Победителям приз — экоурок от экодвижения «Зеленый хоровод».

Возможно, у кого-то из желающих присоединиться к проекту «Зеленого хоровода» возник вопрос: а почему надо собирать именно крышки, а не бутылки, например. На страничке экологического движения в социальной сети ВКонтакте есть пояснение: крышка и бутылка сделаны из разного вида пластика. Куда сдавать крышки — теперь известно, бутылки тоже можно утилизировать цивилизованно: не бросать их в мусорное ведро вместе с другими отходами, а сжать и, собрав дома в отдельный пакет несколько бутылок, выбросить в специальные контейнеры из сетки, что установлены во многих дворах рядом с мусорными баками. Кстати, активисты «Зеленого хоровода» отметили в справочнике 2ГИС адреса таких контейнер-сеток для сбора пластика (если вдруг их нет у вас во дворе). Причем данные обновляются ежемесячно в первых числах.

Напомним: основная цель проекта по сбору пластика — привлечь внимание горожан к раздельному сбору. Ведь пластик и 98% других отходов — это ценный ресурс, который может быть использован вторично. Средства от сбора вторичного сырья идут на развитие проекта «Деревья городу».

Следующий сбор крышек состоится 20 мая 2017 года.

Кстати, в Испании практически в каждом доме на кухне стоит вазочка с пластиковыми крышечками всех цветов и размеров. Своими впечатлениями об увиденном делится один из пользователей интернета: «Однажды при входе в супермаркет я увидел огромную коробку, куда люди высыпали свои крышечки, рядом была расположена фотография семилетней девочки. Оказалось, что девочке нужна операция на сердце, которую делают только в Германии за сумму в 90 тысяч евро. Родители малышки по телевидению обратились за помощью, и одно из предприятий по переработке пластика предложило эту сумму за 200 тонн пластиковых крышек. Коробки поставили в супермаркетах, спортклубах, мэриях и т.д. Нужное количество пищевого пластика собрали за пару месяцев. И опыт прижился. Теперь фонд помощи инвалидам, фонд по исследованию редких болезней и другие благотворительные организации имеют договоры с перерабатывающими компаниями, а люди продолжают собирать крышки. Я перестал считать это проявлением европейского идиотизма, у меня на кухне стоит миска, полная крышек. Маленький ежедневный жест, который ничего мне не стоит, но многое меняет».